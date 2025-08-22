Bóng chuyền

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy nhận thêm trọng trách

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ trao thêm trọng trách thi đấu vị trí đối chuyền đối với Trần Thị Thanh Thúy tại giải vô địch thế giới 2025.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy có thể thi đấu vị trí đối chuyền tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy có thể thi đấu vị trí đối chuyền tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông và ban huấn luyện xây dựng phương án có thể bổ sung Trần Thị Thanh Thúy vào vị trí đối chuyền tại giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan. Thực tế, Trần Thị Thanh Thúy thi đấu sở trường vị trí chủ công. “Trước đây Thanh Thúy từng thi đấu vị trí đối chuyền. Chúng tôi sẽ tính toán từng trận đấu cụ thể, có thể đưa Thúy này vào vị trí trên nhưng tùy tình hình chuyên môn”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi.

Một năm trước, Trần Thị Thanh Thúy là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự giải FIVB Challenge Cup 2024 (tại Philippines). Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành hạng 3 chung cuộc ở đây. Trong các trận đấu với đội CH Séc, Bỉ tại giải, Thanh Thúy không phải người ghi điểm tốt nhất nhưng vai trò thủ lĩnh của cô là rất lớn. Trong nhiều thời điểm, Thanh Thúy luôn xốc lại tinh thần để đồng đội đạt hưng phấn, tự tin thi đấu.

Sau 1 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp khó vì thiếu nhân sự vị trí đối chuyền. Vì thế, HLV xem Thanh Thúy là một phương án dành cho vị trí này. Sự lựa chọn được đánh giá có tính khả thi. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có Hoàng Thị Kiều Trinh chơi sở trường đối chuyền nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt muốn sức mạnh của đội bóng phát huy tốt nhất nên phương án thay đổi vị trí được tính toán.

Trước khi sang Thái Lan, ông Kiệt từng hé lộ rằng: “Các vận động viên chủ công của đội tuyển có thể thi đấu đa dạng nên đây là điều tốt giúp chúng tôi xây dựng các phương án chiến thuật”. Việt Nam sẽ gặp 3 đối thủ mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya nên sự thận trọng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là cần thiết.

thanh thuy 1.jpg
Thanh Thúy là gương mặt quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Sau giải vô địch thế giới 2025, Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu. Đây là bước chuyển tiếp chuyên môn quan trọng đối với tay đập đang là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đại diện đội VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản Thanh Thúy) đã cho biết: “Đội bóng tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên được thi đấu tại nước ngoài tăng cường chuyên môn”.

Việc thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 là cơ hội giúp cá nhân Trần Thị Thanh Thúy tích lũy thêm chuyên môn. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết từ khi ông tiếp quản đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (năm 2022) đến nay, ban huấn luyện định hình được chiến thuật thi đấu và các tay đập quan trọng (có Thanh Thúy) tham gia đầy đủ nên họ có thể phát huy hết khả năng chuyên môn.

Trần Thị Thanh Thúy đang là người giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trên đấu trường quốc tế, người hâm mộ và ban huấn luyện rất chờ đợi vai trò đội trưởng của cô phát huy tối đa để cùng đồng đội giành kết quả tốt nhất như sự chuẩn bị chuyên môn thời gian qua.

MINH CHIẾN

