Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025: FIVB giới thiệu tổng quan bảng G của đội tuyển Việt Nam

Trang chủ của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã giới thiệu các bảng đấu của giải vô địch thế giới năm nay, sự kiện được mô tả là “lịch sử” với 32 đội tuyển khắp các châu lục tham dự. Bảng G, nơi có đội tuyển Việt Nam góp mặt, cũng được FIVB nhắc đến khá đầy đủ.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở Giải VĐTG 2025. Ảnh: FIVB

Tại bảng G, theo FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giới thiệu là “lần đầu tiên tham dự giải thế giới, sau khi giành được vị trí thứ 4 ở giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á năm 2023. Đội tuyển Việt Nam xếp ngay trên Kenya ở bảng tổng sắp của FIVB, với thứ hạng 22. Đầu năm nay, Việt Nam đã vô địch AVC Nations Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy 2 tuần trước, đội tuyển Việt Nam đã giành được tấm HCV lịch sử ở sân chơi Đông Nam Á (SEA V.League 2025)”.

Đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, FIVB cũng cho rằng sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giảm sút đáng kể khi thiếu vắng vận động viên ghi điểm tốt nhất là Nguyễn Thị Bích Tuyền. “Vận động viên giá trị nhất của 2 giải đấu kể trên là đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không đến Phuket cùng đội tuyển Việt Nam. Nhưng, Việt nam sẽ có sự góp mặt của các thành viên thuộc “Dream Team” như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Trần Thị Bích Thủy, libero Nguyễn Khánh Đang”, FIVB viết tiếp.

Đội tuyển Ba Lan.

Trong khi đó, FIVB giới thiệu đội tuyển Ba Lan: “Đây là đội tuyển có thứ hạng cao nhất (hạng 3 thế giới) tại bảng G tham dự giải lần này. Họ đã có 11 lần góp mặt ở giải Vô địch thế giới và tấm HCB vào năm 1952 là thành tích tốt nhất trong lịch sử của đội bóng này. 12 trong số 14 tuyển thủ xuất sắc của bóng chuyền nữ Ba Lan tại vòng chung kết VNL 2025 diễn ra hồi tháng trước đã được HLV trưởng người Italy, ông Stefano Lavarini chọn vào đội tuyển Ba Lan đến Thái Lan lần này. Ba Lan có các gương mạt nổi bật như đội trưởng Agnieszka Korneluk và các mũi tấn công uy lực Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik và Malwina Smarzek…”.

Đội tuyển Đức.

Đối với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới), FIVB viết: “Đội tuyển Đức đã tham dự 17 kỳ giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới trước đây và thành tích tốt nhất cho đến nay là hạng tư mà đội tuyển Đông Đức (cũ) sở hữu vào các năm 1974 và 1986. Đầu năm nay, Đức đã xếp hạng 7 tại VNL 2025). Đến giải đấu ở Thái Lan, HLV trưởng Giulio Bregoli có trong tay các gương mặt giàu kinh nghiệm và xuất sắc, gồm đội trưởng Camilla Weitzel, libero Anna Pogany, các cầu thủ tấn công Lina Alsmeier, Lena Stigrot và Hanna Orthman, Marie Scholzel. Chỉ tiếc là Đức thiếu vắng một số gương mặt như chuyền hai Pia Kastner và libero Annie Cesar vì chấn thương”.

Đội tuyển Kenya.

Đội tuyển Kenya được FIVB mô tả: “Kenya đã giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 với tư cách là nhà vô địch châu Phi năm 2023. Họ đã có lần thứ 7 tham dự sân chơi này. Họ chưa thi đấu bất kỳ trận đấu chính thức nào để được tính vào Bảng xếp hạng của FIVB kể từ khi góp mặt tại Olympic Paris 2024. Hiện, Kenya đang đứng thứ 23 thế giới. Tại Thái Lan, đội hình của HLV Geoffrey Omondi Onyango sẽ được dẫn dắt bởi chủ công Meldinah Nemali Sande (28 tuổi), cùng 6 tuyển thủ từng dự Olympic năm ngoái như chuyền hai Emmaculate Nekesa Misoki, đối chuyền Pamella Adhiambo, các chủ công Juliana Namutira và Veronica Adhiambo, 2 phụ công Belinda Barasa và Lorine Chebet”.

Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập Bảng B: Italy, Bỉ, Cuba, Slovakia Bảng C: Brazil (đương kim á quân), Puerto Rico, Pháp, Hy Lạp Bảng D: Mỹ, CH Séc, Argentina, Slovenia Bảng E: Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria, Tây Ban Nha Bảng F: Trung Quốc, CH Dominica, Colombia, Mexico Bảng G: Việt Nam, Ba Lan, Kenya, Đức Bảng H: Nhật Bản, Serbia (đương kim vô địch), Ukraine, Cameroon

NGUYÊN PHƯƠNG