Ba Lan là đội tuyển đầu tiên trong tốp 3 thế giới sẽ so tài với bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan vừa giành hạng 3 tại VNL 2025.

Ba mùa giải VNL (FIVB Nations League) gần nhất 2023, 2024 và 2025, đội tuyển nữ Ba Lan (hạng 3 thế giới) đều về đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Tức là so với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới), đại diện của làng bóng chuyền nữ châu Âu vượt trội cả về thứ hạng lẫn trình độ.

Thậm chí, chiều cao trung bình của ứng cử viên vô địch ở thế giới năm nay là 1m86, cũng vượt trội so với tầm khoảng 1m77 của các cô gái bóng chuyền Việt Nam. Magdalena Stysiak (2m03) cùng các tay đập Agnieszka Korneluk (2m), Weronika Centka-Tietianiec (1m93) và Martyna Czyrnianska (1m93) chính là những “khẩu pháo” thượng thặng của Ba Lan trong hành trình tại giải vô địch thế giới 2025. Để chắn và hạn chế đến mức tối đa hiệu suất tấn công của họ thật chẳng dễ dàng gì cho các tay chắn Việt Nam trong màn so tài vào tối 20-8 tới đây.

Magdalena Stysiak sở hữu chiều cao 2m03.

Điều mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trông đợi ở các học trò là tinh thần thi đấu quyết tâm, không nao núng và phòng thủ bền bỉ, cố gắng khai thác tối đa các mũi phụ công để xuyên phá hàng chắn Ba Lan. Chuyền 1, bước đệm cho cây chuyền hai Lâm Oanh (hoặc Kim Thoa) tổ chức hướng đánh cần phải chắc chắn và thuận lợi, nhất là khi các tay đập Ba Lan rất mạnh ở khả năng nhảy phát bóng tấn công.

Được so tài với một trong những đội tuyển hay nhất thế giới như Ba Lan ở thời điểm hiện nay có thể xem là “món quà” cho chủ công Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội. Bởi lẽ, rất hiếm khi bóng chuyền nữ Việt Nam xuất hiện ở đấu trường đẳng câp như giải vô địch thế giới. Cho nên, phô diễn hết khả năng và chơi kiên cường là cách để đội tuyển nữ Việt Nam chứng minh với làng bóng chuyền nữ thế giới rằng họ đến đây không chỉ để đứng bên lề của cuộc chơi.

Tầm chắn bóng của Ba Lan rất cao nhờ sở hữu thể hình vượt trội so với các đội bóng Đông Nam Á.

Đội tuyển Ba Lan, trong lịch sử các lần tham dự giải vô địch thế giới, từng giành ngôi á quân (năm 1952), hạng 3 (năm 1956 và 1962), hạng 4 năm 1960. Thành tích gần nhất của Malwina Smarzek và các đồng đội là giành hạng 7 vào năm 2022. Trong vòng 3 mùa giải trở lại đây, phong độ ấn tượng của Ba Lan giúp họ thường xuyên góp mặt ở tốp đầu thế giới.

Vì vậy, Ba Lan đang rất khát khao giành được danh hiệu vô địch thế giới lần đầu tiên khi đến với giải đấu lần này, dù cho nhánh đấu của họ có sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch Olympic Paris 2024 và vô địch VNL các mùa 2024 và 2025 là đội tuyển Italy.

NGUYÊN PHƯƠNG