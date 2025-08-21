Mục tiêu của đội nữ Việt Nam tại giải thế giới 2025 là cọ xát và học hỏi kinh nghiệm

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mục tiêu cọ xát và học hỏi kinh nghiệm tại giải bóng chuyền vô địch thế giới năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến cọ xát, tích lũy kinh nghiệm tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chia sẻ cụ thể mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới. “Với mục tiêu chính là cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các đội tuyển hàng đầu và thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, đội tuyển Việt Nam quyết tâm tạo nên những dấu ấn đáng nhớ tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025”, thông tin cho biết của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) để thi đấu vòng bảng tại Bảng G cùng đội Ba Lan, Đức và Kenya. Ngày 23-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu thi đấu.

Đây là lần đầu tiên, chúng ta giành suất chính thức tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới dành cho nữ. Suất chính thức góp mặt lần này của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là từ thành tích đứng hạng 4 giải vô địch châu Á 2023.

Sau khi cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền không đăng ký tham dự giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 13 tuyển thủ thi đấu tại giải gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện trên sân đấu của giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 từ ngày 21-8.

Cũng liên quan tới bóng chuyền Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), hiện tại chúng ta vẫn đang chờ thông tin phản hồi chính thức của tổ chức này sau khi gửi văn bản để yêu cầu giải quyết sự việc đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam bị xử thua tại 4 trận vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra tại Indonesia vừa qua.

MINH CHIẾN