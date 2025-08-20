HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Lối chơi của đội tuyển Việt Nam không thay đổi dù vắng Bích Tuyền tại giải thế giới!

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi sau khi các học trò cầu thủ kết thúc thi đấu giao hữu tại Đông Anh (Hà Nội) và ông tin rằng lối chơi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đảm bảo xuyên suốt như sự chuẩn bị thời gian qua.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng vào lối chơi của đội bóng do mình xây dựng thời gian qua. Ảnh: AVC

Phóng viên: - Ông đánh giá thế nào về 2 trận giao hữu với đội Tây Ban Nha và Kenya?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Qua 2 trận, chúng tôi được tiếp cận 2 lối chơi khác nhau. Đội Tây Ban Nha đến từ châu Âu đã chơi bóng nhanh, tầm thấp. Cầu thủ chuyền 2 của đội bạn có khả năng chuyền bóng biến ảo. Đội Kenya chơi mộc mạc. Tuy nhiên đây là trận giao hữu, các đội chưa bộc lộ hết và chúng tôi thấy cầu thủ Kenya thi đấu thiên về sức mạnh. Tôi đánh giá đội Kenya chưa bung hết khả năng và thực tế mới có tại giải vô địch thế giới 2025.

Phóng viên: - Cầu thủ Bích Tuyền quyết định không tham dự giải vô địch thế giới 2025, ông thấy điều này thế nào?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Đây là sự vắng mặt đáng tiếc. Năm 2025 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đầy đủ lực lượng (trong đó có Bích Tuyền) đã gặt hái được nhiều thành công tới lúc này. Chúng ta đang có đội hình đoàn kết. Khi Bích Tuyền vắng mặt, chuyên môn của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của cá nhân VĐV.

Phóng viên: - Ông đã có phương án nào thay thế Bích Tuyền chưa?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng ta có thể thấy các vị trí chủ công đều chơi đa năng. Với số VĐV tôi đang có, vào năm 2022 và 2023 khi chưa có Bích Tuyền góp mặt, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu và đạt được thành công chuyên môn. Do vậy, vắng Bích Tuyền có thể ảnh hưởng về sức mạnh nhưng lối chơi của chúng tôi chắc chắn không bị tác động.

Phóng viên: - Ông biết gì về các đối thủ ở vòng bảng giải vô địch thế giới 2025?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng tôi đã xem băng hình của các đội. Trong đó, đội Đức và Ba Lan ở đẳng cấp vượt trội với nhiều cầu thủ tầm thế giới. Chúng ta nghiên cứu kỹ đối thủ và xác định các trận đấu với họ sẽ rất khó khăn.

Cầu thủ Bích Tuyền vắng mặt tại giải thế giới 2025 là điều đáng tiếc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Phóng viên: - Qua 2 trận giao hữu, điều gì ông hài lòng và điều gì cần phải bổ sung thêm?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Các VĐV của chúng ta thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 dự báo sẽ gặp khó khăn ở khâu chuyền 1. Bởi vì, cầu thủ châu Âu phát bóng đa dạng, có độ khó cao. VĐV của chúng ta phải hạn chế lỗi bước 1 tối đa thì sẽ tổ chức được lối chơi và mọi người thi đấu hiệu quả.

Phóng viên: - Vấn đề thể lực của cầu thủ Việt Nam như thế nào?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Giải vô địch thế giới 2025 là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng trong đợt tập huấn đầu tiên năm 2025. Hiện tại, một số VĐV chủ chốt của chúng tôi có dấu hiệu suy giảm thể lực. Nguyên do, đội tham dự nhiều giải cận kề nhau nên sự hồi phục là chưa kịp. Chúng tôi tập trung giúp cầu thủ có sự hưng phấn để thi đấu hết khả năng.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông và chúc đội thành công.

MINH CHIẾN (thực hiện)