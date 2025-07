Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chưa chốt ngày gia nhập đội bóng ở Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy được cho là sẽ nhận áo số 16 ở đội bóng mới tại Nhật Bản. Ảnh: AVC

Trao đổi với SGGP, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) cho biết: “Tính tới lúc này, hợp đồng giữa Trần Thị Thanh Thúy và đội bóng mới tại Nhật Bản chưa ký kết. Trước đó, cầu thủ và đội bóng đã có những trao đổi về chương trình của mình. Chúng tôi đã nắm bắt nguyện vọng của Trần Thị Thanh Thúy và đội bóng luôn tạo điều kiện để cầu thủ được thi đấu ở nước ngoài nhằm phát triển tốt chuyên môn. Tuy nhiên, thông tin chỉ được công bố khi hợp đồng được ký chính thức giữa các bên”.

Gần đây, đội bóng Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản đã sớm tiết lộ số áo 16 sẽ dành cho Thanh Thúy nếu cô tới đây thi đấu. Trang web chính thức của đội bóng vừa đăng tải thông tin Trần Thị Thanh Thúy sẽ khoác áo Gunma Green Wings.

Qua tìm hiểu, ở cuộc trao đổi giữa cầu thủ và đội bóng của Nhật Bản thì nhiều khả năng thời hạn hợp đồng làm việc giữa 2 bên sẽ là 1 mùa giải. Sau đó tùy theo chuyên môn, các bên tiếp tục tiến tới thảo luận kế hoạch tiếp theo.

Theo lịch, giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản mùa giải 2025/2026 sẽ khởi tranh ngày 10-10 tới đây và kết thúc vào tháng 4-2026.

Lúc này, khi chưa ký hợp đồng chính thức với đội bóng mới ở Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy vẫn do đơn vị VTV Bình Điền Long An quản lý. Cô đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Ở năm 2025, Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia.

Nếu việc ký kết với đội bóng Gunma Green Wings thuận lợi thì nhiều khả năng Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản vào tháng 9. Đây là thời điểm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc giai đoạn đầu tiên của kỳ tập huấn chuyên môn năm 2025.

MINH CHIẾN