Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tập trung tâm sức cho đội tuyển nữ Việt Nam

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn đang ở Việt Nam tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: PREMIERLEAGUE

Đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản tay đập Trần Thị Thanh Thúy) trao đổi cùng SGGP ngày 3-5: “Trần Thị Thanh Thúy hiện tại đang tập trung toàn bộ chuyên môn để tập luyện, thi đấu các giải cùng đội VTV Bình Điền Long An. Đội bóng cũng tạo điều kiện tối đa để Trần Thị Thanh Thúy làm nhiệm vụ với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam theo quyết định tập huấn. Sau Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, Trần Thị Thanh Thúy vẫn ở Việt Nam, chưa ra nước ngoài với đội bóng nào. Chúng tôi chưa thể nói gì do các kế hoạch tiếp tục tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới phải còn nhiều sự chuẩn bị phía trước”.

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giai đoạn đầu của năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sau khi kết thúc hợp đồng với đội Gresik Petrokimia (Indonesia) từ đầu năm nay, Trần Thị Thanh Thúy đã về nước và khoác áo đội VTV Bình Điền Long An dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 sau đó là Cúp Hùng Vương 2025 và Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân nên tiếp tục có suất dự giải Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2025 vào cuối năm nay.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An khẳng định hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ do đội bóng quản lý và chưa đội bóng nước ngoài nào làm việc chính thức trao đổi việc ký hợp đồng với cô. Tuy nhiên, giai đoạn này là lúc nhiều đội bóng nước ngoài tại các giải vô địch quốc gia đang tìm cầu thủ bổ sung lực lượng nên Trần Thị Thanh Thúy vẫn có những cơ hội. Yêu cầu trên hết dành cho Trần Thị Thanh Thúy là giữ sự tập trung đảm bảo chuyên môn.

Trần Thị Thanh Thúy luôn được đơn vị chủ quản tạo các điều kiện tốt nhất để đảm bảo chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trần Thị Thanh Thúy là 1 trong những VĐV nổi bật của thể thao Việt Nam đã thi đấu bóng chuyền tại nước ngoài thời gian qua. Cô từng thi đấu bóng chuyền tại giải Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia. Sức khỏe của Trần Thị Thanh Thúy đã bình phục sau chấn thương và chủ công này ra sân trọn vẹn thời gian tại các trận đấu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam ghi nhận hiện tại không cầu thủ nào thi đấu chính thức tại 1 giải bên ngoài Việt Nam. Chúng ta đã có 2 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Tuyền và Trần Thị Bích Thủy dự đợt try-out (thử việc) của Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ Hàn Quốc (KOVO) hồi đầu tháng 4 nhưng không thành công.

Trần Thị Thanh Thúy bắt đầu tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Quảng Ninh sau khi về nước từ Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

MINH CHIẾN