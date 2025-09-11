Chủ công Roni Jones-Perry sẽ gia nhập VTV Bình Điền Long An vào đầu tháng 10

Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Mỳ là Roni Jones-Perry đã chính thức ký hợp đồng và sẽ sang Việt Nam hội quân với CLB VTV Bình Điền Long An ngày 1-10.

Ngoại binh Roni Jones-Perry chính thức ký hợp đồng với VTV Bình Điền Long An. Ảnh: BYU

“Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng với cầu thủ Roni Jones-Perry. Chủ công này là sự bổ sung ngoại binh duy nhất của đội tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Các cầu thủ đều hy vọng Roni Jones-Perry hòa nhập tốt cùng đội để tất cả thi đấu giành kết quả cao nhất”, đại diện ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An trao đổi cùng SGGP ngày 11-9.

Roni Jones-Perry sẽ di chuyển từ Mỹ sang Việt Nam vào ngày 30-9. Dự kiến ngày 1-10 chủ công này có mặt ở Việt Nam và bước vào tập luyện cùng đội VTV Bình Điền Long An chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải đấu. Chi phí chuyển nhượng không được tiết lộ.

Roni Jones-Perry được dự báo là 1 trong số ngoại binh chất lượng nhất tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 của Việt Nam. Cầu thủ này đã khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ, và có chiều cao 1m83 nhưng tầm bật đà tấn công trên 3m30. Roni Jones-Perry có thời gian thi đấu tại các giải bóng chuyền quốc gia của Ba Lan, Brazil, Italia.

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia nữ của bóng chuyền Việt Nam. Đội bóng tạm đứng hạng nhì sau giai đoạn thứ nhất khi giành 4 thắng, 1 thua. Trong 2 lượt trận cuối vòng bảng của giai đoạn 2, đội VTV Bình Điền Long An gặp đội TPHCM và Hóa chất Đức Giang lào cai.

Trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa là HLV trưởng thay ông Thái Quang Lai. Đội bóng này sẽ thi đấu giải quốc tế tại Thái Lan (từ ngày 16 tới 21-9) sau đó tiếp tục dự giải đấu tại Vĩnh Long khi về nước.

MINH CHIẾN