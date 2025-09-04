CLB VTV Bình Điền Long An sẽ thuê chủ công đội tuyển Mỹ đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thuê 1 ngoại binh từ Mỹ tới thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện đội bóng đã chia sẻ cùng SGGP ngày 4-9: “Chúng tôi sẽ tăng cường 1 cầu thủ và đang làm việc trước khi tiến tới thỏa thuận chính thức. Đây là 1 cầu thủ khoác áo đội tuyển bóng chuyền Mỹ. Tuy nhiên, cầu thủ này không tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan lúc này”.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội VTV Bình Điền Long An đã có chủ công Natalia Lijewska (Ba Lan) tham gia đội hình và cô đóng góp tích cực vào chuyên môn. Đội bóng đã giành được 4 trận thắng, 1 trận thua tạm giữ vị trí hạng nhì trên bảng xếp hạng nữ giải vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên, ngoại binh trên sẽ không trở lại Việt Nam tham dự giai đoạn 2 giải đấu đồng thời đội VTV Bình Điền Long An muốn tăng cường hơn về sức mạnh chuyên môn nên tìm thuê cầu thủ của bóng chuyền Mỹ.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết sau khi đạt xong hợp đồng ký kết, danh tính chủ công sẽ được thông báo cụ thể và dự kiến tay đập này tới Việt Nam vào cuối tháng 9.

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. Mùa giải 2024, đội bóng này đã thuê tăng cường 2 ngoại binh khác nhau ở mỗi giai đoạn là Chen Peiyan (Trung Quốc) và Joyce Agbolossou (Đức). Cầu thủ Joyce Agbolossou đã thi đấu với đội bóng này tại giai đoạn 2 giải đấu và cùng các đồng đội giành chức vô địch quốc gia 2024.

Trong tháng 9-2025, đội VTV Bình Điền Long An sẽ tham dự 2 giải quốc tế với chương trình thi đấu tại Thái Lan từ 14 tới 19-9 và tại Vĩnh Long từ 22-9 tới 26.9.

Các nhà đương kim vô địch quốc gia chính thức là đội đầu tiên thay HLV trưởng tại giải năm nay khi thông báo chia tay HLV Thái Quang Lai từ ngày 1-9. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng thay ông Thái Quang Lai để chỉ đạo chuyên môn cầu thủ thi đấu thời gian tới. Tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không tham dự. Vì thế, việc bổ sung ngoại binh người Mỹ được ban huấn luyện tính toán kỹ càng để đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An có các tuyển thủ quốc gia trong đội hình gồm Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My.

Theo thông tin mà SGGP có, tay đập Roni Jones-Perry (Mỹ) đang được một số đội bóng Việt Nam kết nối mời sang thi đấu tuy nhiên chưa đội bóng nào khẳng định cụ thể việc này.

MINH CHIẾN