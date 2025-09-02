Đội VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng tại giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng đầu tiên tại giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 trong ngày thi đấu 2-9

Cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An lấy lại sự tự tin với chiến thắng đầu tay. Ảnh: VTVBĐLA

Các trận đấu tại giải tiếp tục diễn ra theo lịch tranh tài ngày 2-9 tại Tam Đảo (Phú Thọ). Trong ngày thi đấu, đội trẻ VTV Bình Điền Long An gặp đội trẻ TPHCM. Thi đấu với nỗ lực cao nhất, các tay đập trẻ VTV Bình Điền Long An đạt hiệu quả trong nhiều pha đập bóng tấn công, giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Đây là trận thắng đầu tiên của đội trẻ VTV Bình Điền Long An trong bảng đấu. Ngày thi đấu trước đó, đội bóng này bất ngờ thua trận trước đối thủ Ngân hàng Công Thương. Trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 4-9, đội trẻ VTV Bình Điền Long An sẽ gặp đội trẻ Binh chủng Thông tin còn đội trẻ TPHCM sẽ gặp Ngân hàng Công Thương.

Cùng ngày tranh tài 2-9, đội trẻ Binh chủng Thông tin giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (25/10, 25/19, 25/15) trước đội Ngân hàng Công thương. Đội bóng áo lính đã có 2 trận thắng để tạm giữ vị trí dẫn đầu.

Theo lịch, 16 đội bóng (8 đội nam, 8 đội nữ) tại giải sẽ thi đấu vòng bảng đến hết ngày 4-9. Sau đó, Ban tổ chức tiến hành tranh tài tứ kết nam, nữ vào ngày 5-9 và 6-9. Sau vòng bảng, các đội sẽ có thứ hạng chung cuộc nhằm tìm suất góp mặt tứ kết và biết đối thủ tiếp theo của mình.

Đội trẻ VTV Bình Điền Long An từng giành ngôi vô địch giải năm 2023. Năm ngoái, đội bóng thi đấu không giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu của đội năm nay là phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Hiện tại, đội Thể Công (nam) và Binh chủng Thông tin (nữ) đang là đương kim vô địch.

