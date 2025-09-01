Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bất ngờ thua trận đầu tiên giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

Đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An là 1 trong những ứng cử viên vô địch giải năm nay nhưng bất ngờ thua trận khởi đầu tại Tam Đảo (Phú Thọ).

Đội trẻ VTV Bình Điền Long An chưa có khởi đầu hiệu quả tại Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: VTVBĐLA

Chiều tối ngày 31-8, đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đã thi đấu trận khởi đầu gặp Ngân hàng Công Thương. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và Tạ Đức Hiếu (Ngân hàng Công Thương) đưa ra sân đội hình tốt nhất. Ngay ván đầu, các tay đập trẻ Ngân hàng Công Thương vượt lên với tỷ số 25/17. Ván thứ 2, cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An lấy lại tinh thần và giành chiến thắng 25/23. Dù thế trong các ván còn lại, cầu thủ của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không giữ được ưu thế nên để thua 19/25 và 20/25. Đội bóng đã kết thúc trận đấu với kết quả thua 1-3. Cùng trong bảng này, đương kim vô địch trẻ Binh chủng Thông tin thắng đội TPHCM với tỷ số 3-0.

Ở diễn biến khác, đội nữ trẻ Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 3-0 trước Thanh Hóa. Đội trẻ Ninh Bình thắng 3-2 trước Hưng Yên. Các học trò của HLV Bùi Thị Huệ (Hưng Yên) là những người dẫn điểm trong ván đầu nhưng lại để đối thủ chiến thắng chung cuộc.

Trong nội dung nam, các kết quả mới nhất gồm Thể Công thắng 3-2 Hà Nội, Biên Phòng thắng 3-1 Công an TPHCM. Đội Khánh Hòa thắng 3-0 Ninh Bình, đội Tây Ninh thắng 3-1 Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay thi đấu vòng bảng tới hết ngày 4-9. Sau đó, các đội sẽ dự lượt tứ kết để tranh vé bán kết và chung kết cuối cùng. Ngày 10-9, giải sẽ bế mạc.

MINH CHIẾN