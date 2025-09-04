Bóng chuyền

Đội VTV Bình Điền Long An thua đáng tiếc tại trận cuối vòng bảng giải câu lạc bộ trẻ quốc gia

SGGPO

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã thi đấu nỗ lực nhưng không giành chiến thắng trong trận cuối tại vòng bảng giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025.

Cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An đã nỗ lực thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An đã nỗ lực thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 4-9 là ngày tranh tài cuối các trận vòng bảng giải bóng chuyền câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 ở Tam Đảo (Phú Thọ). Tâm điểm ngày thi đấu là cuộc so tài giữa đội trẻ VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

Ván đầu, các tay đập trẻ VTV Bình Điền Long An thi đấu với quyết tâm cao nhất nhưng không thể vượt qua đối thủ nên để thua 19/25. Trong ván thứ 2, dù đội trẻ VTV Bình Điền Long An đã có điều chỉnh nhưng cầu thủ không thể chiến thắng hàng chắn đội trẻ Binh chủng Thông tin nên thua 19/25. Ván thứ ba, các tay đập của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa để thua 17/25. Cùng tại bảng này, đội trẻ Ngân hàng Công Thương thắng 3-0 (25/11, 25/10, 25/20) trước TPHCM.

Như vậy kết thúc vòng bảng, đội trẻ VTV Bình Điền Long An đứng thứ 3 của bảng đấu. Các đội xếp trên là Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương.

Trong các kết quả sớm trước đó của nội dung nữ, đội trẻ Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 3-0 đội Ninh Bình, đội Hưng Yên thắng 3-0 đội Thanh Hóa.

Nội dung nữ tại giải đấu năm nay có 8 đội tham dự gồm Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, TPHCM và Ngân hàng Công Thương. Sau vòng bảng, các đội sẽ bước vào lượt tứ kết trong các ngày 5-9 và 6-9.

MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 bóng chuyền Việt Nam VTV Bình Điền Long An Binh chủng Thông tin Ngân hàng Công Thương Hóa chất Đức Giang lào cai

