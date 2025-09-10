Giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 khép lại với chiến thắng của VTV Bình Điền Long An và Thể Công

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An giành vị trí thứ 3 tại giải. Ảnh: VTVBDLA

Trận chung kết nam của giải đấu là cuộc so tài giữa đội trẻ Thể Công Tân Cảng và đội trẻ Biên Phòng. Đây được xem là cuộc so tài nhiều duyên nợ bởi từng bên đều sở hữu những gương mặt trẻ triển vọng của bóng chuyền nam Việt Nam.

HLV Nguyễn Thanh Đức (Thể Công Tân Cảng) yêu cầu các học trò phải có sự phối hợp tốt giữa hàng trước và hàng sau nhằm hạn chế tối đa các quả đập tấn công từ đối phương. Tuy nhiên, hàng chắn của Thể Công Tân Cảng không phòng thủ tốt nhất ở ván đầu từ đó cầu thủ Biên Phòng giành chiến thắng với điểm số 27/25. Tuy nhiên ở 3 ván đấu còn lại, dù HLV Đặng Vũ Bôn (Biên Phòng) có sự điều chỉnh nhưng các học trò lại không giữ ưu thế nên để thua với các điểm số lần lượt là 21/25, 18/25, 21/15.

Đội Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng chung cuộc 3-1 tiếp tục đoạt ngôi vô địch giải đấu. Năm ngoái HLV Nguyễn Thanh Đức và học trò giành vị trí số 1 tại giải. Năm nay, đội bóng này bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Thể Công Tân Cảng bảo vệ ngôi vô địch tại giải. Ảnh: TCTC

Nội dung nữ tại giải được khép lại với chiến thắng của VTV Bình Điền Long An trong trận tranh hạng ba. Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa có các gương mặt tốt nhất trên sân nhưng bất ngờ thua ván đầu với điểm số 22/25 trước đối thủ Hưng Yên. Sau đó, cầu thủ VTV Bình Điền Long An rút kinh nghiệm chơi khởi sắc trở lại và giành chiến thắng ở 3 ván tiếp theo bằng kết quả 25/17, 25/9, 25/20. Với chiến thắng này, đội VTV Bình Điền Long An giành HCĐ chung cuộc.

Giải các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 cũng là chương trình thi đấu bóng chuyền trẻ cuối cùng ở mùa giải năm nay của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

MINH CHIẾN