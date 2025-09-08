Bóng chuyền

HLV Ngọc Hoa và các học trò lỡ hẹn với trận chung kết giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

SGGPO

Đội VTV Bình Điền Long An để thua trước đối thủ Binh chủng Thông tin tại bán kết do đó không có cơ hội góp mặt trận chung kết năm nay.

Đội VTV Bình Điền Long An không có được chiến thắng tại bán kết. Ảnh: VTVBĐLA
Đội VTV Bình Điền Long An không có được chiến thắng tại bán kết. Ảnh: VTVBĐLA

Trận bán kết nữ còn lại của giải giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin đã tổ chức vào chiều tối ngày 8-9 tại Tam Đảo (Phú Thọ). HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò quyết tâm giành kết quả tốt trước đối thủ. Chính vậy, ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An đưa ra sân những tay đập tốt nhất như Trà My, Lan Vy hay Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An không tổ chức tốt phòng thủ chắn bóng trên lưới và sự phối hợp giữa hàng trước cùng hàng sau chưa ăn ý. Chính vì thế, cầu thủ Binh chủng Thông tin tận dụng điều này để đập bóng giành điểm chính xác. HLV Nguyễn Trọng Linh cùng các học trò đã thận trọng trước đối thủ nhưng không bỏ lỡ cơ hội vượt lên giành chiến thắng quyết định.

Trận bán kết kết thúc với chiến thắng 3-0 (25/21, 25/9, 25/19) cho Binh chủng Thông tin. Thua trận, đội VTV Bình Điền Long An sẽ gặp đội Hưng Yên tại trận tranh hạng 3.

Trận chung kết giải năm nay là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang lào cai. Năm ngoái, 2 đội này đã gặp nhau tại chung kết và Binh chủng Thông tin giành cúp vô địch. Năm nay, giới chuyên môn dự báo 2 đội có cơ hội ngang nhau để tranh cúp vô địch.

Như vậy kể từ ngôi vô địch giải này năm 2023, đội VTV Bình Điền Long An đã lỡ hẹn chung kết giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2 năm liên tiếp (2024, 2025).

