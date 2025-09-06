HLV Ngọc Hoa và học trò giành vé vào bán kết giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

Các tay đập trẻ đội VTV Bình Điền Long An đã chiến thắng tại trận tứ kết để giành quyền vào bán kết giải đấu năm nay.

Cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An lọt vào bán kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò gặp áp lực đáng kể do không có thành tích tốt tại vòng bảng. Tại trận tứ kết gặp đội trẻ Ninh Bình tối ngày 6-9, cầu thủ VTV Bình Điền Long An được yêu cầu thi đấu tập trung tối đa. Từng cầu thủ trên sân đã thi đấu với nỗ lực cao nhất, qua đó áp đảo được hàng chắn của đối thủ trẻ Ninh Bình.

Ván đầu, 2 đội giành nhau từng điểm. Tuy nhiên các mũi đánh của VTV Bình Điền Long An giải quyết được tình huống quyết định nên vượt lên thắng 25/22. Ván thứ 2, cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi tự tin tiếp tục thắng 25/10. Tại ván thứ 3, đội trẻ Ninh Bình thi đấu hiệu quả để lấy lại chiến thắng 25/18. Tuy nhiên ván quyết định, ván 4, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã thi đấu hiệu quả để thắng 25/20. Với chiến thắng3-1 tại tứ kết, đội trẻ VTV Bình Điền Long An lọt vào bán kết và là 1 trong 4 đội xuất sắc nhất tại giải đấu đang diễn ra tại Tam Đảo (Phú Thọ).

Tại trận tứ kết diễn ra trước đó, đội trẻ Binh chủng Thông tin thắng dễ dàng 3-0 đội Thanh Hóa. Tỷ số điểm các ván lần lượt là 25/11, 25/7, 25/18, giành quyền vào bán kết. Năm ngoái, HLV Nguyễn Trọng Linh và các học trò đã giành ngôi vô địch giải.

Tại ngày thi đấu trước đó, giải đã xác định 2 đội thắng ở tứ kết để vào bán kết là Hưng Yên và Hóa chất Đức Giang lào cai.

MINH CHIẾN