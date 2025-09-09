Lội ngược dòng tại trận chung kết, đội Binh chủng Thông tin vô địch giải câu lạc bộ trẻ quốc gia

HLV Nguyễn Trọng Linh và các học trò đã thi đấu hết khả năng mới giành được ngôi vô địch giải năm nay tại Tam Đảo (Phú Thọ).

Đội Binh chủng Thông tin đã giành ngôi vô địch giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Trận chung kết nội dung nữ giải năm nay là cuộc tái ngộ giữa Binh chủng Thông tin với Hóa chất Đức Giang lào cai vào tối ngày 9-9.

Năm ngoái, 2 đội đã gặp nhau tại trận chung kết và chiến thắng thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh. Năm nay, cầu thủ 2 bên trình diễn cuộc so kè đầy hấp dẫn trong 5 ván đấu mới quyết định kết quả chung cuộc.

HLV Đinh Văn Đại cùng cầu thủ trẻ Hóa chất Đức Giang lào cai chơi linh hoạt tại 2 ván đầu để sớm vượt lên giành chiến thắng với điểm số 25/19 và 26/24. Trong 2 ván này, 2 tay đập Kiều Oanh, Hồng Nhung là các mũi tấn công xuất sắc khiến hàng chắn Binh chủng Thông tin không thể phòng thủ.

Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Hóa chất Đức Giang lại mất sự hưng phấn trong ván thứ 3, để Binh chủng Thông tin giành thắng lợi 25/12. Ván này, lần lượt Phương Thùy và Quỳnh Hương ghi điểm nhiều nhất giành lợi thế cho đội bóng áo lính. Ván thứ tư, đội này giành thêm thắng lợi 25/17. Ván thứ 5, cầu thủ 2 bên chơi với quyết tâm cao nhất nhưng hàng trước và hàng sau của Hóa chất Đức Giang lào cai phối hợp thiếu hiệu quả do vậy họ để thua với tỷ số 11/15.

HLV Nguyễn Trọng Linh đã có chiến thắng cùng học trò tại Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: MINH MINH

Trận chung kết khép lại với chiến thắng 3-2 cho Binh chủng Thông tin. Đội bóng này bảo vệ thành công cúp vô địch giải câu lạc bộ trẻ quốc gia. Năm nay, cầu thủ Binh chủng Thông tin đã giành ngôi vô địch tuyệt đối tại 3 giải trong nước gồm giải vô địch trẻ quốc gia 2025, giải U23 quốc gia 2025, giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025.

Trong trận tranh hạng 3 nội dung nam tổ chức sớm, đội Khánh Hòa thắng Ninh Bình 3-0.

Ngày 10-9 sẽ bế mạc giải với trận chung kết nam (Thể Công Tân Cảng – Biên Phòng) và trận tranh hạng 3 nữ (VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên).

MINH CHIẾN