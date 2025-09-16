HLV Ngọc Hoa có chiến thắng đầu tiên cùng đội VTV Bình Điền Long An tại Thái Lan

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên giải quốc tế SEALECT Cup 2025 đang tranh tài tại Thái Lan.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An có chiến thắng đầu tiên tại Thái Lan. Ảnh: SMM

Ngày 16-9, giải đấu bắt đầu tranh tài và VTV Bình Điền Long An thi đấu để thắng 3-0 trước đội Thammasat University. Tỷ số ván đấu lần lượt là 25/19, 25/18, 25/18. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trong vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An.

Đội VTV Bình Điền Long An đăng ký các cầu thủ thi đấu tại Thái Lan gồm Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2), Đoàn Thị Mỹ Tiên, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Tào Khánh My (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công), Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Minh Tiên (libero).

Theo bốc thăm, đội VTV Bình Điền Long An ở Bảng A cùng PEA Sisaket, Harudotchonburi RMUTT, Thammasat University (cùng Thái Lan). Bảng B có đội Supreme Tip Chonburi E.Tech, KKU KKS, Suan Sunandha Rajabhat University (cùng Thái Lan) và Aranmare Yamakata (Nhật Bản). Giải được tổ chức từ ngày 16 tới 21-9.

Việc tham dự giải SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan để HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng ban huấn luyện chuẩn bị chuyên môn trước khi dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Sau giải này, đội bóng sẽ về Vĩnh Long tiếp tục thi đấu giải quốc tế sau đó mới di chuyển ra Ninh Bình. Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết đội hình tại Thái Lan sẽ có nhiều cầu thủ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN