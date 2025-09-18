Đội Sanest Khánh Hòa đăng ký ngoại binh Federico Pereyra đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia

Ngoại binh Federico Pereyra là cầu thủ gia nhập đội Sanest Khánh Hòa tại giai đoạn 2 giải quốc gia 2025. Ảnh: SOMOS

HLV trưởng Ngô Văn Kiều của đội bóng cho SGGP biết ngày 18-9 :“Chúng tôi đã thuê ngoại binh người Argentina Federico Pereyra. Cầu thủ có chuyên môn phù hợp và đảm bảo được vị trí tấn công mà đội bóng đang cần. Bây giờ là thời gian Federico Pereyra làm quen với đội. Mục tiêu của Sanest Khánh Hòa vẫn là đảm bảo tốt nhất kết quả 2 trận còn lại tại vòng bảng, sau đó chúng tôi tiếp tục tính toán những trận sau đó”.

Federico Pereyra đang chơi cho đội Diamond Food Fine Chef Samutsakorn (Thái Lan) trước khi sang Việt Nam. Cầu thủ được đánh giá là mẫu tay đập có lối chơi sức mạnh vị trí đối chuyền. Tay đập có chiều cao 2m, đà tấn công lên tới 3m50. Federico Pereyra đã có thời gian thi đấu tại Italia, Tây Ban Nha và một số đội bóng tại khu vực Trung Đông trước khi chơi bóng ở Đông Nam Á lúc này.

Federico Pereyra từng nhận danh hiệu cầu thủ đối chuyền xuất sắc giải vô địch Argentina năm 2021-2022.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội Sanest Khánh Hòa có sự phục vụ của ngoại binh Brazil là Evandro. Tuy nhiên, cầu thủ này không trở lại Việt Nam trong tháng 10 do đã có chương trình thi đấu. Năm nay, đội Sanest Khánh Hòa gặp khó khăn do nhiều cầu thủ trụ cột đã kết thúc hợp đồng và ra đi. Tuy nhiên, HLV trưởng Ngô Văn Kiều và tập thể đội bóng vẫn giữ sự tự tin giành thành tích tốt nhất. Trong giai đoạn thứ nhất, đội này tạm đứng hạng 5 với 2 trận thắng, 3 trận thua. Ở giai đoạn 2, Sanest Khánh Hòa sẽ thi đấu 2 trận trước đội Thể Công Tâng Cảng và Đà Nẵng.

HLV Ngô Văn Kiều cho biết dự kiến cuối tháng 9, toàn đội sẽ di chuyển ra Ninh Bình làm quen sân bãi trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Trong 3 mùa giải gần nhất (2022, 2023, 2024), đội Sanest Khánh Hòa đều lọt vào trận chung kết. Đội này giành ngôi vô địch năm 2023.

MINH CHIẾN