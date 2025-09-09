Bóng chuyền

Chủ công Evandro không thi đấu cho đội Sanest Khánh Hòa

Đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa sẽ không có chủ công ngoại binh Evandro Dias de Souza (Brazil) tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Ngoại binh Evandro (17) không kịp sang Việt Nam thi đấu vào tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Chúng tôi không kịp có Evandro Dias de Souza ở giai đoạn 2 giải đấu sắp tới do cầu thủ đã thi đấu cho đội bóng khác tại thời điểm này. Vì vậy, đội sẽ cố gắng tìm kiếm 1 cầu thủ ngoại binh phù hợp tăng cường lực lượng. Các cầu thủ của đội đang tập trung chuẩn bị với tinh thần cao nhất”, HLV Ngô Văn Kiều đã trao đổi cùng SGGP ngày 9-9.

Đội đương kim á quân quốc gia Sanest Khánh Hòa từng đăng ký Evandro Dias de Souza tham dự giai đoạn thứ nhất giải đấu năm nay. Với tay đập này trong đội hình, đội Sanest Khánh Hòa đã giành được 2 trận thắng và tạm đứng vị trí thứ 5.

Năm 2024, Evandro Dias de Souza là tay đập chủ lực mang lại sự hiệu quả giúp đội Sanest Khánh Hòa giành ngôi vô địch quốc gia.

Cũng theo HLV trưởng Ngô Văn Kiều, yêu cầu trên hết được đưa ra là cầu thủ Sanest Khánh Hòa giữ tinh thần ổn định sẵn sàng tham dự giai đoạn 2 giải đấu sẽ tổ chức tại Ninh Bình vào ngày 10-10 sắp tới. Dù không còn lực lượng tốt nhất như những năm trước đây, tuy nhiên, đội Sanest Khánh Hòa vẫn là đối thủ không dễ khuất phục trên sân đấu. Điều này đã được thể hiện ở giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025.

Tại giai đoạn 2, đội Sanest Khánh Hòa có 2 trận vòng bảng gặp đối thủ quan trọng là Thể Công Tân Cảng và Đà Nẵng. Nếu đạt kết quả tốt, đội Sanest Khánh Hòa vẫn còn cơ hội lọt vào vòng bán kết giải năm nay. “Khi ngoại binh mới của đội bóng tới Việt Nam, dự kiến cuối tháng 9, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể”, HLV Ngô Văn Kiều trao đổi thêm.

