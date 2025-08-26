Các đội bóng bắt đầu tìm ngoại binh cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025

Ngoại binh người Ba Lan của VTV Bình Điền Long An đã thi đấu tốt tại giai đoạn thứ nhất giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tích cực tìm “hàng khủng”

Theo tìm hiểu của SGGP, 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) của giải vô địch quốc gia đều tìm phương án tăng cường ngoại binh cho đội hình. Hiện tại, một số đội đã bước đầu đạt được thỏa thuận ký hợp đồng cùng ngoại binh phù hợp chuyên môn đội hình. Về thời gian, 16 đội chỉ còn 1 tháng tìm và thuê ngoại binh. Khi các bên đạt hoàn tất ký kết, ngoại binh còn chờ giấy phép lao động được cấp đúng quy định.

Đại diện 2 đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB cho biết đang xây dựng phương án tăng cường một cầu thủ ngoại đảm bảo yêu cầu đối với vị trí chuyên môn í mà ban huấn luyện muốn hoàn thiện. Trong khi đó, 2 đội đang dẫn đầu giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 là nam Công an TPHCM và nữ Ninh Bình khẳng định có tăng cường ngoại binh cho giai đoạn 2. Tuy nhiên, từng đội bóng trên chưa xác định cụ thể tay đập ngoại sẽ gia nhập do còn phương án rà soát kỹ lưỡng.

Ngoại binh chất lượng cao đã giúp đội Công an TPHCM đứng nhất bảng ở giai đoạn đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, các đội nữ Ngân hàng Công thương, Binh chủng Thông tin hay Thanh Hóa đã được giới thiệu ngoại binh xem xét chuyển nhượng. Từng cầu thủ đây được đánh giá là cầu thủ có trình độ, được thi đấu tại những nền bóng chuyền chuyên nghiệp trước khi được giới thiệu tới giải bóng chuyền Việt Nam. Đối với nam, các đội Đà Nẵng, Tây Ninh hay Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng có mục tiêu vị trí trực tiếp tại giai đoạn 2 nên ngoại binh được chọn lựa sẽ phải là mũi đánh có giá trị.

“Chúng tôi đang tính toán tìm phương án ngoại binh, rất hy vọng cầu thủ là người hợp với lối chơi của đội”, HLV Trần Viết Cường của đội Đà Nẵng cho biết. HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) cũng cho biết: “Đội bóng sẽ tìm cầu thủ ngoại binh làm tốt nhất khâu tấn công đạt hiệu quả trên sân”.

Natalia Lijewska không trở lại Việt Nam

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tìm ngoại binh mới tại giai đoạn thứ 2 sắp khởi tranh. Chủ công Natalia Lijewska (Ba Lan) từng thi đấu cho đội này tại giai đoạn thứ nhất và Cúp Hùng Vương 2025 cùng giải AVC Champions League 2025 không trở lại Việt Nam trong tháng 10. HLV Thái Quang Lai chia sẻ rằng tìm ngoại binh phù hợp là không dễ bởi tháng 10 trùng thời điểm giải đấu ở các quốc gia trên thế giới diễn ra. Qua tìm hiểu, đội đương kim vô địch quốc gia đã có một số phương án ngoại binh để lựa chọn vào thời điểm này.

Trong khi đó, tay đập hàng đầu Đông Nam Á là Napadet Bhinijdee (Thái Lan) sẽ không trở lại Việt Nam tham dự giai đoạn thứ 2. Ở giai đoạn đầu tiên, cầu thủ này khoác áo đội nam Ninh Bình.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam có cơ hội được xem 2 ngoại binh mới sẽ tham dự giải vô địch quốc gia của Việt Nam là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Anurak Phanram (Thái Lan). Hai tay đập này đã có thỏa thuận sơ bộ với đội bóng tại Việt Nam và sẽ được công bố trước khi giai đoạn thứ 2 khởi tranh.

Đội Binh chủng Thông tin có mục tiêu vào chung kết nên sẽ tìm ngoại binh chất lượng tại giai đoạn 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Liên đoàn bóng chuyền đã cấp thẻ thi đấu hợp lệ cho 9 ngoại binh của 8 đội nam và 9 cầu thủ ngoại của 9 đội nữ ra sân thi đấu. Có 3 đội đã đăng ký 2 ngoại binh trong đội hình là Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM (nam), Hóa chất Đức Giang lào cai (nữ) tại giai đoạn đầu tiên. Phương án thuê 2 ngoại binh tiếp tục được một số đội tính tới ở giai đoạn thứ 2.

Giai đoạn thứ 2 sẽ khởi tranh vào ngày 10-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Mỗi đội nam, nữ còn 2 trận cuối vòng bảng sau đó xác định thứ hạng để tranh suất vào vòng chung kết và lượt phân hạng của giải.

MINH CHIẾN