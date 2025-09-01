Dấu ấn bóng chuyền Việt Nam qua 80 năm phát triển

Bóng chuyền Việt Nam trả qua nhiều giai đoạn phát triển để đồng hành với nhiều hoạt động thể thao của nước nhà trong 80 năm qua của đất nước.

Chất lượng chuyên môn các giải đấu ở Việt Nam đã gia tăng khi có thêm VĐV ngoại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Đức Phấn từng chia sẻ: “Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có nhiều hoạt động về các mặt quản lý, công tác phát triển phong trào, đào tạo huấn luyện tổ chức giải đấu. Có thể thấy, môn bóng chuyền đang là một trong những môn được xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm, cổ vũ trong nhiều năm gần đây”.

Mỗi giai đoạn, bóng chuyền Việt Nam có những sự phát triển riêng. Nếu lấy cột mốc Hiệp hội bóng chuyền nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay gọi là Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) được thành lập ngày 10- 6-1961 theo Quyết định số 138-NV ngày 10-6-1961 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì đó kể như là sự ra đời của bóng chuyền Việt Nam. Dấu ấn rõ nét của nhà quản lý, người làm chuyên môn đối với bóng chuyền nước nhà đó là đã thay đổi tích cực hệ thống thi đấu quốc gia, đầu tư cơ sở vật chất để HLV, VĐV được tập luyện thi đấu tốt hơn.

Năm 2004 là thời điểm Giải các đội mạnh toàn quốc kết thúc để chuyển sang mô hình tổ chức mới: Giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Thực tế cho thấy, bóng chuyền Việt Nam đã có các mô hình quản lý đầu tư đa dạng vào các đội bóng thay vì từng đội được đơn vị nhà nước quản lý như trước. Mô hình đội bóng do doanh nghiệp đầu tư, phát triển đã xuất hiện. Đội bóng được sự đầu tư song hành giữa doanh nghiệp với đơn vị nhà nước cũng đã. Các đội bóng tìm được nhà tài trợ cho mình.

Trong 80 năm qua, bóng chuyền phát triển hơn khi mở ra cơ chế thị trường đối với chuyển nhượng VĐV. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành và áp dụng Quy định chuyển nhượng cầu thủ từ năm 2010. Cùng với đó, các giải đấu tại Việt Nam được chứng kiến VĐV ngoại tham dự thay vì chỉ có cầu thủ trong nước.

Năm 2001, bóng chuyền Việt Nam đánh dấu sự kiện tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á diễn ra tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên, bóng chuyền Việt Nam làm chủ nhà 1 giải đấu tầm cỡ của khu vực. “Chúng ta hiểu rằng khi một quốc gia có cơ sở vật chất, có khả năng tổ chức giải đấu tầm cỡ khu vực thì vị thế luôn được Liên đoàn bóng chuyền châu Á đánh giá cao”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng bày tỏ.

Còn nhớ cố Tổng thư ký Hà Mạnh Thư từng chia sẻ vào thời điểm ông làm việc rằng: “Chúng tôi luôn nỗ lực muốn xây dựng hình ảnh tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam trước các bạn bè châu Á. Làm được điều đó, bóng chuyền Việt Nam phải có cơ sở vật chất tốt và là điểm đến của nhiều giải quốc tế. Có như vậy, khán giả được xem bóng chuyền đỉnh cao ngay trên sân nhà”. Năm 2003, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn bóng chuyền châu Á lần đầu tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á tại Việt Nam (điểm thi đấu ở TPHCM). Chính từ giải đấu này, nhiều cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành hơn về chuyên môn và bản thân chúng ta được Liên đoàn châu Á đánh giá tốt khi có kinh nghiệm tổ chức giải vô địch của châu lục.

Khán giả vào sân cổ vũ chật kín khán đài là điều thấy rõ ở bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan. Kết quả đã phản ánh, bóng chuyền Việt Nam nói chung và bóng chuyền nữ Việt Nam có sự phát triển tích cực. Chúng ta đã là 1 trong 32 đội bóng mạnh nhất thế giới.

“Cầu thủ và một số đội tuyển quốc gia đã đến với sân chơi thế giới. Nghĩa là, chúng ta không còn khát khao như trước mà đủ khả năng đạt được điều này. Các cầu thủ bóng chuyền quốc tế đến Việt Nam thi đấu nhiều hơn, cầu thủ Việt Nam nâng cao trình độ hơn qua nhiều cuộc tranh tài do đó chất lượng VĐV là gia tăng tích cực”, ông Lê Trí Trường trao đổi thêm.

Một số kết quả đáng chú ý của bóng chuyền Việt Nam 10 năm qua. Đội tuyển nữ Việt Nam: Giành HCB SEA Games 2015, 2017, 2019, 2021, 2023. Vô địch AVC Nations Cup 2023, 2024, 2025. Hạng 3 FIVB Challenge Cup 2024. Hạng 4 giải vô địch châu Á 2023, hạng 4 ASIAD 19. Vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Giành HCB SEA Games 2015, 2021. Hạng tư AVC Nations Cup 2023. Á quân chặng 2 SEA V.League 2023, 2025.

MINH CHIẾN