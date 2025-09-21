Ngoại binh Michal Kubiak trở lại đội Công an TPHCM thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia

Chủ công Kubiak sẽ tiếp tục thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Dương Tấn Vinh của đội bóng trao đổi cùng SGGP ngày 21-9: “Chúng tôi đang tập luyện chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng cũng tính toán một số phương án ngoại binh tăng cường lực lượng. Trong đó, chúng tôi có sự thỏa thuận để Kubiak trở lại giai đoạn 2. Đây là cầu thủ quan trọng của đội”.

Qua tìm hiểu của SGGP, nhiều khả năng Kubiak sẽ tới Việt Nam vào ngày 29-9. Tay đập người Ba Lan là 1 trong những cầu thủ có đẳng cấp thế giới đã tham dự giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Sự trở lại của tay đập người Ba Lan sẽ giúp đội bóng của HLV Dương Tấn Vinh có sức mạnh vượt trội so với những đối thủ trong giải đấu năm nay.

Tại giai đoạn thứ nhất thi đấu ở Đông Anh (Hà Nội), Michal Kubiak ra sân trong tất cả các trận của đội nam Công an TPHCM và cùng đồng đội giành 5 chiến thắng. Đội bóng này đang dẫn đầu nội dung nam giải vô địch quốc gia 2025.

Michal Kubiak sở hữu chiều cao 1m92 và có khả năng bật đà tấn công 3m47. Tay đập này có nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải chuyên môn cao. Trước khi sang Việt Nam, Michal Kubiak thi đấu cho đội nam Thượng Hải tại giải bóng chuyền Trung Quốc.

Năm nay, đội nam Công an TPHCM đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng vừa tham dự giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 tại TPHCM và giành ngôi á quân.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội bóng này đã đăng ký các cầu thủ nội trong đội hình gồm Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thoại Khương, Quản Trọng Nghĩa, Chế Quốc Lô Vít, Bùi Xuân Tiến, Lê Đức Mạnh, Đinh Văn Tú, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Đình Nhu, Trần Triển Chiêu, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Quốc Đoàn. Ngoài ra, đội bóng có 2 ngoại binh là Kubiak (Ba Lan) và Cardenas (Cuba).

Theo tìm hiểu của SGGP, đội hình của Công an TPHCM đang có cầu thủ chuyền 2 kỳ cựu Giang Văn Đức tập luyện khi được mượn về từ đội Ninh Bình. “Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ di chuyển tới Ninh Bình ngày 29-9 tập luyện làm quen sân bãi trước khi thi đấu chính thức”, HLV Dương Tấn Vinh cho biết thêm. Tại giai đoạn 2, đội Công an TPHCM sẽ gặp đội Đà Nẵng và Biên Phòng MB trong 2 trận cuối tại vòng bảng.

MINH CHIẾN