Nam Ninh Bình và Thể Công chọn xong ngoại binh dự vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Ngoại binh Yaisel Punales của đội nam Ninh Bình tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: YAISEL

Tay đập Yaisel Punales (Cuba) đạt được thỏa thuận khoác áo đội bóng chuyền nam Ninh Bình. Đại diện đội bóng chia sẻ cùng SGGP: “Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn do sẽ thi đấu trên sân nhà. Rất hy vọng, cầu thủ Yaisel Punales hòa nhập tốt cùng đồng đội. Đây là cầu thủ có chuyên môn tốt. Cầu thủ hòa nhập tốt cùng đội khi có mặt ở Việt Nam”. Cầu thủ đã có mặt tại Ninh Bình, bắt đầu tập luyện cùng đội bóng chuẩn bị trước thi đấu.

Riavan là cầu thủ hàng đầu của bóng chuyền nam Indonesia lúc này. Ảnh: SEAVLEAGUE

Trong khi đó, đội Thể Công Tân Cảng chào đón tuyển thủ Indonesia Rivan Nurmulki gia nhập vào ngày 23-9. HLV Thái Anh Văn của đội bóng cho biết Rivan là tuyển thủ có chất lượng, phù hợp vị trí đối chuyền mà Ban huấn luyện đang tìm kiếm. Hiện tại, đội Thể Công Tân Cảng tập huấn tại Đà Nẵng. Rivan Nurmulki tập luyện cùng đồng đội sau đó di chuyển ra Ninh Bình vào cuối tháng 9. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng chuyên môn và Rivan đủ thời gian làm quen cùng đội bóng trước khi thi đấu chính thức", HLV Thái Anh Văn trao đổi.

Yaisel Punales trở thành ngoại binh Cuba tiếp theo sang Việt Nam thi đấu. Tại giai đoạn thứ nhất, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chứng kiến 4 tay đập Cuba đã góp mặt theo đăng ký của đội Công an TPHCM (1 cầu thủ), Thể Công Tân Cảng (2) và nữ TPHCM (1). Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, một số tay đập Cuba còn tiếp tục sang Việt Nam tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Hiện tại, thời hạn đăng ký ngoại binh vẫn còn.

Yaisel Punales sở hữu chiều cao 1m92 với khả năng bật đà tấn công lên tới 3m60 và chơi sắc bén vị trí chủ công. Tay đập này từng có thời gian thi đấu tại Indonesia vì vậy rất hiểu bóng chuyền Đông Nam Á. Đội nam Ninh Bình đang tìm cơ hội vào vòng chung kết giải năm nay vì thế HLV Bùi Trung Thảo và các cầu thủ tập luyện tập trung nhất.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội Ninh Bình thuê ngoại binh Napadet Bhinijdee (Thái Lan). Tay đập này không trở lại vào tháng 10. Do đó, đội nam Ninh Bình quyết định thuê Yaisel Punales. Giá trị chuyển nhượng tay đập người Cuba không được phía Ninh Bình tiết lộ.

Đội Ninh Bình là 1 trong những đội sở hữu lực lượng nội binh mạnh của bóng chuyền nam Việt Nam. Tương tự Thể Công Tân Cảng, đội bóng này cũng đặt mục tiêu giành suất vào vòng chung kết. Trong giai đoạn 2, đội Ninh Bình là chủ nhà nên giữ lợi thế được sự cổ vũ của khán giả địa phương.

Lực lượng tham dự giai đoạn 2 của đội Ninh Bình dự kiến có các cầu thủ Yaisel Punale, Trịnh Duy Phúc, Bùi Văn Mạnh, Trương Đức Thịnh, Nguyễn Công Hoàng, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Tú, Nguyễn Hùng Cường, Đinh Văn Phương, Cù Văn Hoàn, Hoàng Xuân Trường. Trong đó, Hoàng Xuân Trường và Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hải là các tuyển thủ đã làm nhiệm vụ quốc gia đầu năm nay.

Giai đoạn 2 sẽ khởi tranh vào ngày 7-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN