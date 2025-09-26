8 đội bóng chuyền nam cùng tăng cường ngoại binh tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Giới chuyên môn dự báo nội dung nam tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Các ngoại binh Cuba đã xuất hiện ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia của Việt Nam nhiều hơn trước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự dự báo này sớm thấy rõ do cả 8 đội bóng (Biên phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Công an TPHCM, Hà Nội, Tây Ninh) đã tăng cường ngoại binh. Sau nhiều chờ đợi, đội nam Hà Nội lần đầu tiên thuê cầu thủ ngoại tham dự giai đoạn 2 năm nay. Chủ công Kuon Mom (Campuchia) chính thức khoác áo đội bóng thủ đô và bước vào tập luyện cùng đồng đội tại Ninh Bình lúc này. Việc buộc phải thuê ngoại binh, dù kinh phí không dư giả, cho thấy đội Hà Nội muốn giành suất trụ hạng năm nay.

Trong khi đó, đội Công an TPHCM quyết tâm giành vị trí số 1 quốc gia nên đưa trở lại ngoại binh chất lượng Michal Kubiak (Ba Lan). Tay đập này đã là linh hồn của đội bóng trong giai đoạn thứ nhất, cùng đồng đội giành 5 trận thắng và tạm giữ vị trí số 1. Theo tìm hiểu của SGGP, lãnh đạo đội Công an TPHCM và HLV trưởng Dương Tấn Vinh vẫn chờ đợi sự tối ưu chuyên môn và có thể bổ sung ngoại binh thứ 2 trước khi giải khởi tranh. “Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần thi đấu để có kết quả tốt như giai đoạn thứ nhất”, HLV Dương Tấn Vinh bày tỏ.

Các ngoại binh Rivan Nurmulki (Thể Công Tân Cảng), Jakkrit Thanomnoi (Biên Phòng MB), Anurak Phanram (Tây Ninh) đã đến Việt Nam, bắt đầu ráp đội hình những ngày qua. Không phải ngẫu nhiên 3 đội bóng này chọn ngoại binh là cầu thủ Đông Nam Á. Điều được từng HLV lý giải rằng cầu thủ phù hợp và hiểu lối chơi của đội nên họ quyết định ký hợp đồng. Năm 2024, Jakkrit Thanomnoi thể hiện phong độ tốt giúp Biên Phòng MB giành ngôi vô địch quốc gia. Vì vậy, tay đập trẻ của Thái Lan tiếp tục được HLV Trần Đình Tiền tin tưởng vào khả năng phối hợp chiến thuật cùng các nội binh.

Với các ban huấn luyện đội Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và Ninh Bình, từng đội đang xem xét chuyên môn của ngoại binh đã được mời về. HLV trưởng Ngô Văn Kiều kỳ vọng tay đập Federico Pereyra (Argentina) là mũi tấn công sắc bén giúp đội bóng phố biển tìm lại vinh quang trong giai đoạn 2 năm nay. Dù là đương kim á quân quốc gia nhưng đội Sanest Khánh Hòa không có lực lượng nội binh mạnh nhất do vậy kết quả chuyên môn sẽ trông vào khả năng biến hóa của ngoại binh.

Tay đập Kubiak là mũi đánh quan trọng của đội Công an TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội Đà Nẵng đang tạm đứng hạng 4. HLV Trần Viết Cường cho biết cầu thủ của mình rất quyết tâm tìm kết quả tốt nhất tại giai đoạn 2. Vì vậy, ngoại binh Indonesia Agil Anggara được dự báo là chìa khóa giúp đội này tìm đến cánh cửa thành công.

Ở vai trò chủ nhà, HLV Bùi Trung Thảo và cầu thủ Ninh Bình vẫn còn cơ hội vào vòng chung kết dù đang tạm đứng hạng 5. Chủ công người Cuba Yaisel Punales Mendieta đã tập luyện tại Ninh Bình những ngày qua. HLV Bùi Trung Thảo nhìn nhận, cầu thủ ngoại binh phải có sự ăn ý với cầu thủ nội thì sự hiệu quả mới xác thực.

Tính đến lúc này, 8 ngoại binh của 8 đội nam đã được đăng ký. Tuy nhiên, một số đội bóng sẽ bổ sung thêm ngoại binh thứ 2 để hoàn tất đăng ký đúng thời gian quy định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Khi đó, danh sách chính thức ngoại binh nam giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ đầy đủ.

Các đội bóng sẽ tranh tài giai đoạn 2 tại Ninh Bình từ ngày 7-10 đến 16-10.

MINH CHIẾN