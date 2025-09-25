Đội bóng chuyền nam Đà Nẵng bất ngờ thay ngoại binh phút chót

Tay đập Thái Lan Kittithad không thể sang Việt Nam như dự kiến vì vậy đội Đà Nẵng phải thay thế bằng ngoại binh mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã phải thay ngoại binh vào giờ chót để đảm bảo chuyên môn cho đội. Cầu thủ Kittithad Nuwaddee vướng công việc tại Thái Lan không thể sang Việt Nam như dự kiến. Vì lẽ đó, đội bóng quyết định thuê cầu thủ Agil Anggara thay thế. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về lối chơi và hy vọng ngoại binh này sẽ quen thuộc với đội”, HLV Trần Viết Cường của đội Đà Nẵng trao đổi cùng SGGP tối ngày 24-9.

Theo tìm hiểu, sau khi đạt được thỏa thuận với đội Đà Nẵng, Agil Anggara sẽ sang Việt Nam ngày 25-9.

Cầu thủ Agil Anggara là VĐV bóng chuyền của Indonesia. Tay đập thi đấu sở trường vị trí chủ công với chiều cao 1m94 và tầm bật đà tấn công là 3m40. Vừa qua, chủ công này đã thi đấu cùng đội bóng chuyền cảnh sát Indonesia tại Cúp bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 ở TPHCM. Đội bóng này giành ngôi vô địch. HLV Trần Viết Cường cho biết cầu thủ Indonesia đã khẳng định được chuyên môn vì vậy đội Đà Nẵng tin tưởng tay đập bắt kịp với sự chuẩn bị của các đồng đội tại Việt Nam.

Tại giai đoạn thứ nhất của giải vô địch quốc gia chủ công Kittithad Nuwaddee đã thi đấu ăn ý với cầu thủ Đà Nẵng qua đó giúp đội bóng giành vị trí hạng 4. Trong giai đoạn 2, đội Đà Nẵng sẽ thi đấu 2 trận quan trọng ở vòng bảng gặp Công an TPHCM và Sanest Khánh Hòa. Hiện tại, các vị trí của nội dung nam chưa ngã ngũ do vậy cơ hội vào vòng chung kết vẫn chia đều cho các đội ở nhóm đầu.

Đội nam Đà Nẵng đã ra miền Bắc tập huấn từ cuối tháng 8. Ban huấn luyện cho biết đội bóng sẽ di chuyển tới Ninh Bình vào ngày 28-9.

Như vậy, Agil Anggara trở thành cầu thủ Indonesia thứ 2 đăng ký tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Trước đó, cầu thủ Rivan đã đến Việt Nam ngày 23-9 để khoác áo đội Thể Công Tân Cảng.

MINH CHIẾN