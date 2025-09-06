Chủ công Kittithad Nuwaddee sẽ khoác áo Đà Nẵng đấu giải vô địch quốc gia 2025

Cầu thủ Kittithad Nuwaddee sẽ tiếp tục khoác áo đội Đà Nẵng tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Trần Viết Cường của đội nam Đà Nẵng đã cho SGGP biết ngày 6-9: “Chúng tôi sẽ tiếp tục có ngoại binh Kittithad Nuwaddee tham dự giai đoạn 2 giải đấu năm nay. Cầu thủ này đồng ý trở lại Việt Nam thi đấu. Tại giai đoạn thứ nhất, Kittithad đã chơi hiệu quả cùng đội bóng để đạt các kết quả quan trọng. Đây là sự bổ sung cần thiết của đội để sẵn sàng bước vào thi đấu”.

Dự kiến, ngoại binh người Thái Lan sẽ sang Việt Nam vào khoảng ngày 20-9 để tập luyện cùng các đồng đội.

Đội nam Đà Nẵng đang thực hiện tập huấn tại khu vực phía Bắc chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Năm nay là năm đầu tiên HLV Trần Viết Cường đảm nhiệm vai trò HLV trưởng thay thế cựu HLV Lê Nho Thạnh đã nghỉ hưu từ sau mùa giải 2024.

Tại giai đoạn thứ nhất giải đấu, với sự góp mặt của Kittithad, đội nam Đà Nẵng giành 2 trận thắng và thua 3 trận để tạm giữ hạng tư. Đà Nẵng còn 2 trận quan trọng tại giai đoạn 2 gặp đội Công an TPHCM và đội Sanest Khánh Hòa. Trong đó, đội bóng xác định Sanest Khánh Hòa là đối thủ trực tiếp cạnh trạnh thứ hạng cùng mình tại vòng đấu quyết định.

Kittithad sở hữu chiều cao 1m87 với khả năng bật đà tấn công lên tới 3m30. Tay đập này từng được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan và có thời gian sang Việt Nam thi đấu cho đội Thể Công Tân Cảng. Tuy nhiên trong giải vô địch quốc gia 2025, Kittithad được đội Đà Nẵng mời về khoác áo để giữ vị trí quan trọng trên sân. Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình bắt đầu từ ngày 10-10.

MINH CHIẾN