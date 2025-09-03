Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài đủ 4 nội dung ở môn bóng chuyền SEA Games 33

Thể thao Việt Nam sẽ tham dự 4 nội dung môn bóng chuyền tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan tháng 12 năm nay.

Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu giành HCV SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

“Chúng tôi đã xem xét về chuyên môn qua đó tham mưu lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam để đăng ký tham dự môn bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bóng chuyền nam, nữ bãi biển tại SEA Games 33-2025. Từng môn thi đấu đã được đặt chỉ tiêu thành tích để phấn đấu hướng tới”, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) đã cho biết.

Đối với SEA Games 33-2025, chỉ tiêu dành cho đội bóng chuyền nữ trong nhà là đạt HCV trong khi đội nam là có huy chương. Các đội bóng chuyền nam, nữ bãi biển là phấn đấu đạt huy chương.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB trong khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có HCĐ. Ngoài ra, chúng ta giành 1 HCĐ nội dung bóng chuyền bãi biển nữ.

Trong các lần đã tham dự SEA Games, các đội tuyển bóng chuyền quốc gia của Việt Nam chưa từng giành HCV. Hai đội bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) đã có cơ hội tranh HCV khi góp mặt chung kết nhưng chưa thành công.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 dự kiến tiến hành tranh tài các nội dung bóng chuyền bãi biển từ ngày 12-12 đến 19-12 với điểm đấu tại thành phố Pattaya (Chonburi) của Thái Lan. Nội dung bóng chuyền trong nhà dự kiến diễn ra từ ngày 10-12 tới 19-12 tại nhà thi đấu ở Bangkok (Thái Lan). Địa điểm tổ chức môn bóng chuyền của SEA Games 33-2025 đang diễn ra giải vô địch thế giới 2025. Mỗi đội bóng chuyền trong nhà SEA Games 33-2025 được đăng ký tối đa 14 cầu thủ trong khi mỗi đội bóng chuyền bãi biển được tối đa 4 VĐV.

MINH CHIẾN