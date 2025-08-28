Bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung cho mục tiêu tranh HCV ở SEA Games 33

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sau giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, đội tuyển sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để sớm bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho đấu tường SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc đợt tập huấn đầu tiên sau giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ rời Thái Lan về nước ngày 28-8. Chia sẻ sau khi kết thúc thi đấu với đội Kenya (tối 27-8), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết mục tiêu đội tuyển hướng tới vẫn phải là kết quả thi đấu cao nhất ở SEA Games 33-2025.

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt đầu tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ tháng 4-2025. Trong 4 tháng qua, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tập luyện và thi đấu nhiều giải quốc tế gồm AVC Nations League 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, SEA V.League 2025 và giải vô địch thế giới 2025.

“Đội tuyển kết thúc giai đoạn tập huấn đầu tiên để cầu thủ trở lại đội bóng của mình chuẩn bị tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ đội tuyển bị ngắt quãng tập luyện là điều khó tránh khỏi. Chúng ta sẽ gặp khó khăn phần nào về chuyên môn. Các đội trong khu vực thực hiện tập huấn xuyên suốt và lúc này chỉ tập trung cho SEA Games 33-2025. Cầu thủ của chúng ta còn phải thi đấu xong mới hội quân giai đoạn thứ 2”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Nhìn lại chương trình tập luyện thi đấu giai đoạn tập huấn đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt được và mặt chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, đó là giai đoạn của sự chuẩn bị. Các kết quả thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 là bài học và kinh nghiệm quan trọng để mỗi tuyển thủ cùng ban huấn luyện tích lũy thêm cho mình để hoàn thiện hơn nhằm tập trung cho SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận chỉ tiêu giành HCV SEA Games 33-2025. Đến lúc này của năm 2025, chúng ta đã đọ sức với đội nữ Thái Lan (thắng một trận, thua một trận) tại giải SEA V.League 2025. Đồng thời, cầu thủ Việt Nam tăng cường chuyên môn tích cực khi thi đấu trước đội Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức và Kenya.

“Chúng tôi sẽ tính toán chuyên môn ở giai đoạn tập trung thứ 2 của đội tuyển để làm tốt nhất khả năng của mình”, ông Kiệt chia sẻ thêm.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng nhìn nhận, áp lực thành tích HCV SEA Games 33-2025 là rất lớn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để HLV và mỗi cầu thủ nỗ lực phấn đấu giành được.

Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Tại giai đoạn đầu đợt tập trung, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập huấn 20 cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và 18 cầu thủ trẻ U21 Việt Nam. Từng vị trí, từng cầu thủ được ông Kiệt và ban huấn luyện hiểu rõ năng lực chuyên môn. Tuy nhiên SEA Games 33-2025 chỉ cho phép đăng ký tối đa 14 cầu thủ nên ban huấn luyện còn 3 tháng chọn lựa hợp lý nhất.

13 tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ kết thúc tập huấn khi về nước từ Thái Lan. Các thành viên sẽ trở lại đội bóng chủ quản tiếp tục tập luyện chuyên môn thi đấu giai đoạn hai giải vô địch quốc gia 2025 từ ngày 10-10. “Dự kiến cuối tháng 10, chúng tôi sẽ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn kế tiếp”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiết lộ.

MINH CHIẾN