Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025: Đội tuyển Việt Nam quyết giành chiến thắng lịch sử

Để thua hai trận liên tiếp trước các đội tuyển rất mạnh là Ba Lan và Đức, cơ hội tranh vé vào vòng loại trực tiếp không còn, tuy nhiên, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin có thể tạo dựng cột mốc đáng nhớ trong lần đầu xuất hiện ở sân chơi số 1 thế giới, đó là giành được 1 trận thắng.

Libero Khánh Đang là vị trí chuyền 1 và phòng thủ chủ lực của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi thế giới năm nay. Ảnh: FIVB

Đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở lượt trận cuối cùng là đội tuyển Kenya (17 giờ ngày 27-8), một cái tên rất quen thuộc và thường xuyên đấu giao hữu với bóng chuyền nữ Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Gần nhất, nhà vô địch châu Phi đã đến Hà Nội và thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù để thua 0-4, nhưng theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, nhà cầm quân của Kenya vẫn chưa thể hiện hết chiến thuật và sử dụng nhân sự ở trận đấu vừa rồi.

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới (đang diễn ra ở Thái Lan), đội tuyển Kenya cũng đã để thua tuyển Đức 0-3, sau đó thua Ba Lan 1-3 tương tự như hành trình của đội tuyển Việt Nam. Cho nên, theo nhận định của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đôi bên khá “cân tài, ngang sức”, chắc chắn sẽ tạo nên một màn so tài hấp dẫn.

Cả hai cùng hướng đến chiến thắng, không chỉ với mục tiêu tạo dấu ấn ở sân chơi khốc liệt nhất của làng bóng chuyền nữ thế giới, mà còn muốn chứng tỏ họ đến đây không phải dạo chơi. Chắc chắn, tất cả những gì tinh túy nhất của hai đội tuyển bóng chuyền sẽ được phô diễn ra hết, và dứt khoát không còn trạng thái giao hữu như vừa qua.

Kenya chơi phòng thủ rất kiên cường, bằng chứng là phụ công Agnieszka Korneluk của đội tuyển Ba Lan, phải lên tiếng thừa nhận rằng cô và các đồng đội đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt trong trận đấu kết thúc hôm 25-8. Ba Lan thắng 3-1 chung cuộc, nhưng các tay đập thiện chiến như Korneluk, Martyna Lukasic, Malwina Smarzek nhiều phen bế tắc trước hàng chắn trên lưới chơi đeo bám và phòng thủ hàng sau cực tốt của Kenya.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh chơi ấn tượng trong trận ra quân gặp đội tuyển Ba Lan.

Chủ công Veronica Adhiambo, phụ công Belinda Barasa là hai trong số những gương mặt chơi nổi bật của đội tuyển Kenya suốt hai trận đã qua, chắc chắn sẽ sắm vai chủ lực trong màn đấu trí, đấu sức với đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, vẫn tồn tại những chệch choạc đáng tiếc ở khâu đỡ bước một của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đặc biệt trước các tình huống phát bóng khó của đối phương. Hai HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Thị Ngọc Hoa liên tục điều chỉnh và rèn cho các học trò khả năng này suốt thời gian qua. Các vị trí chơi tạm ổn ở trận đấu với Ba Lan, nhưng lại lỏng tay ở trận gặp tuyển Đức.

Nên nếu muốn giành được chiến thắng trước Kenya, thì các vị trí mà Khánh Đang, Như Quỳnh, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy… trấn giữ phải thực sự chắc chắn ở bước 1, mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cây chuyền 2 Lâm Oanh (hoặc Kim Thoa) tổ chức chiến thuật tấn công, kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đại diện đến từ châu Phi.

NGUYÊN PHƯƠNG