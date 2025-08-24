Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025: 1 triệu USD cho nhà vô địch

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã khởi tranh tại Thái Lan với những màn tranh tài đầu tiên. Không chỉ quy tụ những tên tuổi hàng đầu các châu lục, sự kiện đáng chú ý này còn chất chứa những điều thú vị khác nữa.

1. Lần đầu tiên trong lịch sử (ra đời từ năm 1952), sân chơi thế giới này được đổi qua chu kỳ tổ chức 2 năm/lần, thay vì 4 năm/lần như trước đây, đồng thời tổ chức giải vào năm lẻ (giải gần nhất diễn ra vào năm 2022).

Chính vì vậy, năm 2025 được cho là cột mốc đáng nhớ của làng bóng chuyền nữ thế giới với sự thay đổi này. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) cũng quyết định nâng số lượng đội tham dự lên con số 32 (trước đây là 24 đội). Đây cũng là lần đầu tiên Đông Nam Á đăng cai giải đấu cao nhất của làng bóng chuyền nữ thế giới và Thái Lan là quốc gia được chọn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là “tân binh” của giải vô địch thế giới 2025. Với thành tích xếp hạng 4 ở giải vô địch châu Á năm 2023, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành được suất chính thức đến với ngày hội lớn của bóng chuyền nữ thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Châu Á, ngoài đội tuyển Việt Nam, còn có các đại diện khác tham dự, gồm: Thái Lan (chủ nhà), Nhật Bản và Trung Quốc. Ngoài ra, giải vô địch thế giới lần này cũng ghi nhận thêm các tân binh khác là Thụy Điển, Slovakia và Slovenia.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở giải vô địch thế giới

2. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới ghi nhận khá nhiều nhà vô địch, nhưng mới có 6 quốc gia giành danh hiệu cao nhất ở 2 kỳ giải liên tiếp, gồm: Liên Xô (cũ) vào các năm 1952 và 1956, Nhật Bản (1962 và 1967), Trung Quốc (1982 và 1986), Cuba (1994 và 1998), Nga (2006 và 2010), Serbia (2018 và 2022).

Đến hiện tại, kỷ lục giành 2 danh hiệu "VĐV xuất sắc toàn diện" liên tiếp của 2 tay đập huyền thoại Regla Torres (Cuba, các năm 1994 và 1998) và Tijana Boskovic (Serbia, các năm 2018 và 2022) vẫn chưa có ai vượt qua được. Boskovic thậm chí đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu cá nhân thứ ba liên tiếp, nếu cùng đội tuyển Serbia bảo vệ thành công ngôi hậu ở giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan.

3. Châu Á sở hữu 3 quốc gia từng và đang đăng cai giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, cả Trung Quốc lẫn Thái Lan mới chỉ tổ chức sân chơi này 1 lần, còn Nhật Bản đã đăng cai sự kiện lớn này đến 5 lần và gần nhất là kỳ giải diễn ra vào năm 2018. Trong quá khứ, bóng chuyền nữ Nhật Bản cũng từng 3 lần giành được danh hiệu vô địch thế giới, vào các năm 1962, 1967 và 1974. Thành tích ngang với Nhật Bản hiện chỉ có Cuba (cũng từng 3 lần đăng quang).

Trong khi đó, đội tuyển Liên Xô (cũ) vẫn là cái tên duy nhất từng giành 3 danh hiệu vô địch liên tiếp (các năm 1952, 1956 và 1960) mà cho đến hiện nay, chưa có đội tuyển nào vượt qua được. Họ cũng là đội tuyển duy nhất tính đến nay sở hữu 5 danh hiệu vô địch của giải.

Trong hơn 20 năm, kể từ khi giải vô địch nữ thế giới ra đời (năm 1952), 2 đội tuyển Liên Xô (cũ) và Nhật Bản được cho là vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Cả 7 danh hiệu vô địch giai đoạn 1952-1974 đều thuộc về 2 cường quốc bóng chuyền này. Phải đến năm 1978, đội tuyển Cuba trẻ trung mới phá vỡ được thế giằng co giữa 2 nền bóng chuyền châu Á và châu Âu để đăng quang.

2,2 triệu USD. Đây là tổng số tiền thưởng sẽ được trao tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được tới 1 triệu USD, đội hạng nhì nhận 500.000USD, còn đội hạng ba nhận 250.000USD. Tay đập được trao danh hiệu “Xuất sắc toàn diện” sẽ nhận được khoản thưởng 100.000USD.

PHƯƠNG MINH