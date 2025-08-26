HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giành kết quả khả quan trước Kenya tại trận cuối giải thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chờ đợi cuộc tái đấu với đội Kenya vào ngày 27-8. Ảnh: MINH MINH

Ngay sau trận đấu với đội tuyển Đức vào tối ngày 25-8, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ rằng: “Cầu thủ của chúng tôi còn một trận đấu cuối vòng bảng gặp Kenya, chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Chúng tôi tham dự giải với mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và cũng hạn chế tối đa các trận thua. Chúng tôi cũng muốn kết quả tốt trước đội Kenya”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại tập luyện ngày 26-8 trước thi đấu với đội Kenya vào chiều tối ngày 27-8 tại Phuket (Thái Lan). Giải vô địch thế giới 2025 không tổ chức lượt đấu phân hạng sau vòng bảng. Hai đội dẫn đầu của 8 bảng sẽ giành quyền thi đấu vòng loại trực tiếp của 16 đội xuất sắc nhất. Các đội không vào vòng này bị loại và về nước. Về lý thuyết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hết cơ hội vào nhóm 16 đội xuất sắc nhất nhưng chúng ta vẫn còn lịch thi đấu gặp đội Kenya.

Trước đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đấu giao hữu với đội Kenya khi tham dự giải FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp. Vừa qua, đội Kenya tập huấn tại Đông Anh (Hà Nội) và thực hiện đấu tập với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại trận này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng 4-0.

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Việt Nam đứng vị trí 22 còn đội Kenya đứng hạng 25.

MINH CHIẾN