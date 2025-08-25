Đội tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển Đức, vuột cơ hội vào vòng tiếp theo ở giải thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trước đội Đức tại lượt trận thứ 2 ở giải vô địch thế giới 2025 nhưng không có được chiến thắng chung cuộc.

Chủ công Thanh Thúy đã chơi nỗ lực trong trận đấu. Ảnh: FIVB

Trận đấu thứ 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển Đức tại Bảng G diễn ra chiều tối ngày 25-8 tại Phuket (Thái Lan).

Hiểu rõ đây là đội bóng sở hữu các tay đập có chiều cao và luôn thực hiện những pha tấn công mạnh mẽ, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu các học trò tập trung phòng thủ chắn bóng trên lưới để giảm thiểu sức mạnh của đội bạn ngay từ những tình huống khởi đầu.

Các mũi tấn công được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng đưa ra sân ngay từ đầu gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy và phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy. Đội hình này thực hiện chiến thuật theo sự phối hợp từ cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Chúng ta đã nỗ lực trong từng cơ hội tấn công để ghi điểm ở ván đầu tiên. Dù thế, các tay đập của bóng chuyền nữ Đức chơi chắc chắn giải quyết được các tình huống quyết định.

Cầu thủ Việt Nam nỗ lực trong các tình huống bắt bóng bước một. Ảnh: FIVB

Ván đấu khép lại với chiến thắng 25/18 cho đội Đức. Ván thứ 2, diễn biến trên sân không có nhiều khác biệt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thua 17/25. Ván thứ 3, chúng ta thi đấu với quyết tâm cao nhất, giằng co từng điểm và chỉ chấp nhận thua cuộc ở điểm số 21/15.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3. Thống kê cho thấy, chủ công Trần Thị Thanh Thúy là tuyển thủ ghi điểm tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam với 17 điểm. Đứng sau cô là Hoàng Thị Kiều Trinh (6 điểm), Nguyễn Thị Trinh (4 điểm), Vi Thị Như Quỳnh (3 điểm).

Sau 2 lượt trận, chúng ta đều thua trận nên không còn cơ hội là đại diện của Bảng G góp mặt tại vòng loại trực tiếp tiếp theo.

Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại trận đấu cuối ở vòng bảng gặp đội Kenya vào ngày 27-8.

MINH CHIẾN