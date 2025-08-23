Không có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam tường thuật trực tiếp giải bóng chuyền thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân thi đấu giải vô địch thế giới 2025 từ ngày 23-8 theo giờ địa phương tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất tập trung để thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

Tính đến trước khi Bảng G (có đội Việt Nam) thi đấu tại Phuket diễn ra (ngày 23-8), chưa đơn vị truyền thông, truyền hình của Việt Nam công bố sở hữu bản quyền chính thức giải đấu. Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB có sản xuất tín hiệu trực tiếp các trận đấu của 32 đội bóng tại giải và bán bản quyền truyền hình. Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn bóng chuyền thế giới nâng số đội từ 24 lên 32 tại giải vô địch thế giới dành cho nội dung nữ.

Mỗi đội bóng của bảng G sẽ thi đấu tối thiểu 3 trận tại vòng bảng và tùy theo thành tích thực tế thì tiếp tục tranh tài tại lượt đấu loại trực tiếp để xác định thứ hạng chung cuộc.

4 đội bóng tại Bảng G đã công bố đội hình tham dự chính thức. Đội Ba Lan có 14 tuyển thủ gồm 1 Aleksandra Gryka, 3 Magdalena Stysiak, 4 Marlena Kowalewska, 5 Agnieszka Korneluk, 8 Julita Piasecka, 11 Martyna Łukasik, 12 Aleksandra Szczygłowska, 15 Martyna Czyrniańska, 16 Sonia Stefanik, 17 Malwina Smarzek, 18 Justyna Łysiak, 24 Paulina Damaske, 26 Katarzyna Wenerska, 95 Magdalena Jurczyk.

Đội Đức có 14 tuyển thủ: 4 Anna Pogany, 5 Corina Glaab, 6 Antonia Stautz, 9 Lina Alsmeier, 10 Lena Stigrot, 11 Pia Timmer, 12 Hanna Orthmann, 13 Emilia Weske, 14 Marie Schölzel, 16 Anastasia Cekulaev, 17 Patricia Nestler, 21 Camilla Weitzel, 22 Monique Strubbe, 23 Sarah Straube.

Đội Kenya có danh sách gồm: 1 Emma, 2 Boke, 4 Likhayo, 5 Pamella, 7 Belinda, 9 Lorine, 10 Jepkorir, 11 Adhiambo, 13 Juliana, 15 Sande, 16 Ekaru, 17 Cele, 19 Maywa, 24 Tata.

Danh sách và số áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025: 3 Trần Thị Thanh Thúy, 8 Lê Thanh Thúy, 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, 12 Nguyễn Khánh Đang, 14 Võ Thị Kim Thoa, 15 Nguyễn Thị Trinh, 16 Vi Thị Như Quỳnh, 17 Nguyễn Thị Phương, 18 Phạm Thị HIền, 19 Đoàn Thị Lâm Oanh, 20 Nguyễn Thị Uyên, 25 Trần Thị Bích Thủy, 27 Nguyễn Thị Như Anh.

Lịch thi đấu:

Ngày 23-8, 17 giờ: Đức – Kenya

20 giờ 30: Ba Lan – Việt Nam

Ngày 25-8, 17 giờ: Đức – Việt Nam

20 giờ 30: Ba Lan – Kenya

Ngày 27-8 17 giờ: Kenya – Việt Nam

20 giờ 20: Ba Lan – Đức

MINH CHIẾN