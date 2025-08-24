Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 22 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn trong top 25 đội đứng đầu thế giới. Ảnh: FIVB

Theo bảng xếp hạng của FIVB công bố ngày 24-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 22. Vị trí này không thay đổi so với lần công bố trước. Trước khi tham dự giải vô địch thế giới, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thứ hạng này. Đây vẫn là thứ hạng cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam từ khi có tên trên bảng xếp hạng của FIVB.

Vị trí của đội nữ Ba Lan (nằm cùng Bảng G với đội Việt Nam) vẫn đang là hạng 3 thế giới. Đội tuyển Đức là hạng 11 thế giới. Tuy nhiên, đội Kenya đã bị tụt bậc từ vị trí 23 xuống hạng 27 thế giới.

Trong trận đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Ba Lan, có 8 cầu thủ đã ghi điểm lần lượt là Vi Thị Như Quỳnh (20 điểm), Trần Thị Bích Thủy (9 điểm), Hoàng Thị Kiều Trinh (8 điểm), Trần Thị Thanh Thúy (6 điểm), Nguyễn Thị Uyên (4 điểm), Lê Thanh Thúy (3 điểm), Nguyễn Thị Trinh (3 điểm), Đoàn Thị Lâm Oanh (2 điểm).

Sau trận đầu tiên, 2 đội đang tạm dẫn đầu Bảng G là Ba Lan và Đức do đã giành chiến thắng đầu tiên. Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trả lời truyền thông ban tổ chức khẳng định ông rất tin vào tinh thần thi đấu của các học trò để giành được các điểm số trên sân.

Chiều tối ngày 25-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trận thứ 2 của minh trước đối thủ Đức. Trận còn lại là cuộc đọ sức giữa Ba Lan và Kenya.

MINH CHIẾN