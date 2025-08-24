Tuyển thủ Ba Lan thừa nhận đã chơi kém hiệu quả trong ván thua đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Ba Lan đã thắng đội Việt Nam 3-1 tại trận đầu tiên giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 nhưng dư âm của nó vẫn còn nhiều.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khiến Ba Lan bị bất ngờ. Ảnh: VFV

Tuyển thủ Magdalena Stysiak, người ghi điểm nhiều nhất cho đội Ba Lan trong trận gặp Việt Nam, đã bày tỏ: “Trận mở màn tại giải đấu quan trọng như giải vô địch thế giới luôn khó khăn. Chúng tôi rất tôn trọng đội Việt Nam. Họ đã thi đấu tốt. Tuy nhiên sự thật thì chúng tôi đã chơi kém hiệu quả trong ván đầu. Sau đó, chúng tôi trở lại để thi đấu với đúng phong độ của mình. Chúng tôi rút ra bài học ngay sau ván đầu thua trước Việt Nam để chuẩn bị cho những trận quan trọng tiếp theo”.

Tại trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25/23 tại ván đầu tiên. Sau đó, chúng ta thua điểm lần lượt 10/25, 12/25 và 22/25. Ván thắng cũng ghi nhận lần đầu tiên một đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có kết quả trên trong giải vô địch thế giới của FIVB.

Trong trận đấu, Magdalena Stysiak ghi 29 điểm (23 pha tấn công ghi điểm, 6 pha chắn bóng thành công). Cầu thủ này là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng chuyền Ba Lan thời điểm hiện tại.

Với đội tuyển Việt Nam, chủ công Vi Thị Như Quỳnh chia sẻ rằng cô và đồng đội rất hứng khởi khi thi đấu trước đội bóng hàng đầu như Ba Lan ngay tại trận khai cuộc ở giải vô địch thế giới 2025.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đã bày tỏ: “Đội bóng chúng tôi là một tập thể có sự gắn kết. Chúng tôi tham dự giải vô địch thế giới 2025 để học hỏi các đội bóng từ những cuộc đối đầu và tích lũy thêm kinh nghiệm”.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: “Đội Ba Lan đang đứng thứ 3 thế giới, đang thi đấu tốt. Đội tuyển của chúng ta đã bắt nhịp trận đấu trong ván đầu làm cho đối thủ gặp tâm lý bất ổn. Trong những hiệp sau, cầu thủ Ba Lan trở lại thi đấu hiệu quả đúng trình độ. Tôi đánh giá, cầu thủ chúng ta nếu giữ được tinh thần như tại ván thứ 4 của trận đấu thì sẽ hiệu quả. Bước một của chúng ta chưa ổn định và chuyền bóng tấn công sẽ phải điều chỉnh thêm trong các trận tiếp theo. Cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh đã xử lý điều chỉnh các tình huống tốt trong trận gặp Ba Lan. Chúng tôi cũng bất ngờ khi em thi đấu tự tin, ghi được nhiều điểm. Chúng ta có 2 trạng thái trong 4 hiệp đấu với đội Ba Lan. Nếu cầu thủ cải thiện được tâm lý, ổn định được bước 1 thì sẽ có cơ hội của mình. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, họ đã chơi hết khả năng để ghi điểm”.

MINH CHIẾN