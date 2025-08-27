Đội tuyển nữ Việt Nam thua Kenya đáng tiếc ở trận cuối cùng giải thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không giành được chiến thắng như chờ đợi dù từng cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục ghi điểm nhiều nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: FIVB

Trận đấu gặp đối thủ Kenya vào buổi chiều ngày 27-8 tại giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan được thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung chuẩn bị. Bởi lẽ, chúng ta muốn rời giải với một chiến thắng đầu tiên trên đấu trường thế giới.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã không như nhiều dự đoán của người hâm mộ cùng giới chuyên môn. Đội nữ Kenya thi đấu mạch lạc, hiệu quả trong tấn công đã áp đảo hoàn toàn các tay đập nữ Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong ván đầu tiên với Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Khánh Đang và chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh. Chúng ta nỗ lực thực hiện các miếng phối hợp chiến thuật để đập bóng tấn công vượt hàng chắn đội Kenya.

Cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn trước các quả đập mạnh của đối thủ. Ảnh: FIVB

Tuy vậy, sự hiệu quả là không rõ rệt. Bên kia mành lưới, cầu thủ Kenya không quá biến hóa trong lối chơi. Dù thế, họ hiệu quả bằng với nhiều quả đập tấn công sắc bén ghi điểm từ các cầu thủ Oluoch và Idachi. Sự chính xác khi đập bóng tấn công uy lực của đội bạn khiến hàng chắn trên lưới và hàng sau của cầu thủ Việt Nam bị bất ngờ. Chúng ta để thua 23/25 tại ván đầu.

Ván thứ 2, tình thế không thay đổi. Trên sân, ban huấn luyện điều chỉnh đưa chủ công Vi Thị Như Quỳnh ra sân. Dẫu vậy, cầu thủ Việt Nam không cải thiện được các miếng phối hợp nên bị đối phương vượt qua với tỷ số 25/22. Ván thứ 3, chúng ta chơi nỗ lực dẫu vậy vẫn để thua 18/25. Chung cuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3. Tại trận này, Vi Thị Như Quỳnh (12 điểm), Trần Thị Thanh Thúy (6 điểm), Hoàng Thị Kiều Trinh (6 điểm) là 3 tuyển thủ ghi điểm tốt nhất cho đội nữ Việt Nam.

Trận thua trước đội Kenya khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xếp hạng 4 tại Bảng G. Đứng ngay trên chúng ta là đội Kenya. Đội Ba Lan và Đức giữ 2 vị trí dẫn đầu, giành quyền vào vòng 16 đội xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN