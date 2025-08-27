Chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh tôn trọng đối thủ Kenya

Lâm Oanh đang thi đấu nỗ lực tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Cầu thủ chuyền hai chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết mục tiêu trên hết của tập thể đội là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại giải vô địch thế giới 2025.

Cô chia sẻ: “Tôi và các đồng đội tham dự giải với tâm thế học hỏi. Chúng tôi rất trân trọng từng trận đã gặp những đối thủ mạnh của bóng chuyền châu Âu và các nền bóng chuyền khác trên thế giới. Tôi và mỗi người cố gắng học hỏi chuyên môn nhiều nhất có thể. Tôi rất hy vọng mình và toàn đội sẽ làm tốt nhất chuyên môn ở trận gặp Kenya”.

Tuyển thủ nói thêm: “Tôi đã được xem một số trận cầu thủ Kenya thi đấu. Họ thi đấu rất tốt. Tôi và đồng đội chắc chắn sẽ xem xét kỹ để nắm bắt đối thủ trong trận đấu tối 27.8. Tôi rất tin tưởng đây sẽ là một trận đấu thật hay”.

Cầu thủ Việt Nam tự tin sẵn sàng thi đấu với đội Kenya vào tối ngày 27-8. Ảnh: FIVB

Trong khi đó, tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh khẳng định mình và toàn đội sẽ tập trung hết sức thi đấu với đội Kenya ở buổi tối hôm nay 27-8. “Chúng tôi đã được đấu giao hữu với đội bạn trước khi tham dự giải vô địch thế giới 2025. Đội Kenya có thể hình tốt. Tuy nhiên chúng tôi cũng giữ sự tập trung cho mình để có thể ghi điểm chính xác”, Hoàng Thị Kiều Trinh cho biết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với đội Kenya lúc 17 giờ ngày 27-8 tại Phuket (Thái Lan) Bảng G. Đây là trận đấu quyết định thứ hạng cuối cùng của chúng ta và Kenya trong Bảng G.

Sau ngày 26-8, giải đã xác định 8 đội đầu tiên vào vòng tiếp theo gồm Hà Lan, Thái Lan, Italia, Bỉ, Brazil, Pháp, Mỹ, Slovenia. Các trận còn lại vào tối ngày 27-8 sẽ tìm ra 8 đội cuối cùng vào vòng này.

Sau vòng bảng, 16 đội bóng không có kết quả cao nhất sẽ dừng bước và rời giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến về nước ngày 28-8.

MINH CHIẾN