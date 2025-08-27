Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin bước ra đấu trường thế giới

Với bất kể cầu thủ nào, đặc biệt là bóng chuyền, việc được tham dự giải vô địch thế giới mang lại cảm xúc lớn nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận ra quân gặp đội Ba Lan. Ảnh: VFV

Tự hào hát quốc ca Việt Nam tại giải thế giới

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh bày tỏ ngày 25-8: “Tôi thật sự xúc động và vinh dự và xúc động khi hát quốc ca Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025. Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện điều này trên sân chơi thế giới nên cảm xúc rất khác biệt”.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy cho rằng: “Được hát quốc ca ngay trên sân đấu thế giới là niềm tự hào của cá nhân tôi và tập thể đội bóng. Chúng tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh quốc kỳ Việt Nam trên màn hình chính của nhà thi đấu”.

13 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ những cảm xúc của riêng mình khi đang có mặt tại Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025. Điều được chia sẻ nhiều nhất là tinh thần vì màu cờ sắc áo của tập thể đội bóng đang rất cao. Bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho rằng ông và ban huấn luyện bất ngờ khi học trò chơi tự tin, có thể ghi điểm chính xác trong nhiều tình huống trước đội Ba Lan.

Người hâm mộ cổ vũ cho cầu thủ Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới 2025. Ảnh: VFV

Nhìn lại lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự 2 giải cấp độ thế giới trước khi đến Thái Lan năm nay là FIVB Challenge Cup 2023 và FIVB Challenge Cup 2024. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn và giá trị giải vô địch thế giới là hàng đầu và khác biệt. “Tham gia thi đấu với các đội bóng hàng đầu mang lại cảm giác khác cho chúng tôi. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều ở sân chơi lớn như thế này”, phụ công Bích Thủy chia sẻ thêm.

Cơ hội ra nước ngoài chơi bóng

Cơ hội được nhiều đội bóng biết tới nếu cầu thủ đạt chuyên môn tốt. Ảnh: FIVB

Khi cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện chuyên môn tốt trong giải quốc tế, đặc biệt là giải thế giới, cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ sau đó sẽ khả quan.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam có chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ sang Nhật Bản chơi bóng vào tháng 10. Sau cô, gần như chắc chắn chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ tới Indonesia thi đấu. Đây là 2 tuyển thủ nữ của Việt Nam có đội bóng nước ngoài đạt thỏa thuận hợp đồng thi đấu.

Sau giải vô địch thế giới 2025, phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ sang Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, cô chưa khoác áo đội bóng tại Hàn Quốc mà chương trình trên là việc tham dự Kovo Cup 2025 cùng đội chủ quản Hóa chất Đức Giang lào cai. Giải đấu có 8 đội tham gia, trong đó đội GS Caltex Seoul Kixx là nơi Bích Thủy đã khoác áo, cũng tham dự.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng chia sẻ rằng cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu đã được một số quốc gia tại châu Á biết tới. Tuy nhiên, môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp đòi hỏi yếu tố chuyên môn rất cao và các đội bóng nước ngoài đặt ra nhiều yêu cầu rất kỹ lưỡng khi thuê VĐV ngoại.

HLV trưởng đội tuyển nữ Ba Lan đã nhắc 3 cái tên gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy đã thi đấu ấn tượng chuyên môn tại trận đầu tiên gặp đội Việt Nam. Phụ công Bích Thủy bày tỏ: “Đối với tôi đây là vinh dự và bất ngờ vì có một HLV chuyên môn cao nhắc tên mình, dù chỉ là nhắc qua”. Chủ công Vi Thị Như Quỳnh nhìn nhận: “Một HLV có chuyên môn cao nhắc tên tôi cũng là kỷ niệm tốt, mình thấy tự hào”.

Bóng chuyền Việt Nam thực hiện chuyển nhượng nhiều cầu thủ ngoại đến chúng ta thi đấu trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là chưa nhiều. Từ các giải quốc tế lớn như giải vô địch thế giới 2025, người làm chuyên môn kỳ vọng cơ hội xuất ngoại tiếp tục mở ra cho cầu thủ nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN