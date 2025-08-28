Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 31 ở giải vô địch thế giới 2025

Dựa trên các kết quả điểm số đã giành được, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hạng 31 tại giải vô địch thế giới 2025.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có vị trí 31 tại giải thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không lọt vào vòng loại trực tiếp sau thi đấu vòng bảng giải vô địch thế giới 2025, về nước ngày 28-8.

Ban tổ chức giải không tổ chức đấu phân hạng dành cho các đội không lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất và xét hạng dựa trên các ván thắng, ván thua và tỷ lệ điểm đạt được.

Theo quy định, nếu các đội ngang nhau sau khi xem xét số trận thắng và điểm giành được, FIVB sẽ xem xét kết quả để phân định thứ hạng theo trình tự gồm:

Tỷ lệ ván đấu: Nếu 2 hoặc nhiều đội hòa nhau về số điểm giành được, thứ hạng của họ sẽ được tính theo tỷ lệ chia số ván thắng cho số ván thua.

Tỷ lệ điểm: Nếu tỷ lệ ván vẫn hòa, thứ hạng của các đội sẽ được tính theo tỷ lệ chia số điểm ghi được cho tổng số điểm thua trong tất cả các ván.

Nếu tỷ lệ điểm tiếp tục hòa, thứ hạng của các đội sẽ được phân định dựa trên đội thắng trong trận đấu vòng sơ loại giữa các đội hòa. Khi tỷ lệ điểm giữa 3 đội trở lên bằng nhau, thứ hạng của các đội sẽ chỉ được tính dựa trên các trận đấu có sự tham gia của đội được đề cập. Nếu 2 đội không thi đấu với nhau, thứ hạng được giữ nguyên, ngoại trừ trường hợp 2 đội được xếp đồng hạng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 3 trận trước đội Ba Lan (thua 1-3), Đức (0-3), Kenya (0-3). Tổng kết, chúng ta thắng 1 ván, thua 9 ván. Trong đó, đội đạt 188 điểm thắng và để thua 248 điểm nên đứng hạng 31. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trên đội Cameroon (hạng 32). Các đội xếp trên Việt Nam từ vị trí 17 đến 30 lần lượt là Ukraine, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Kenya, Hy Lạp, Argentina, Cuba, Mexico, CH Séc, Colombia, Bulgaria, Puerto Rico, Ai Cập, Slovakia.

Từ ngày 29-8 đến 31-8, vòng 1/16 sẽ diễn ra với các cặp Hà Lan – Serbia, Nhật Bản – Thái Lan, Mỹ - Canada, Thổ Nhĩ Kỳ - Slovenia, Italia – Đức, Ba Lan – Bỉ, Brazil – CH Dominica, Trung Quốc – Pháp.

MINH CHIẾN