Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025: Đội tuyển Việt Nam chia tay với nhiều bài học kinh nghiệm

Gặp lại đội tuyển Kenya ở trận đấu cuối cùng vào chiều 28-8 tại Thái Lan, các cô gái bóng chuyền Việt Nam không thể tái diễn chiến thắng giống như trong trận giao hữu giữa đôi bên trước thềm sân chơi thế giới.

Trước khả năng phát bóng rất tốt, bám chắn xuất sắc trên lưới, phòng thủ hàng sau kiên trì và tổ chức tấn công hiệu quả của Kenya, Thanh Thúy và các đồng đội mặc dù đã chơi đầy nỗ lực, nhưng vẫn không thể đánh bại được đối thủ, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-3 (23/25, 22/25 và 18/25).

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đây là trận đấu chưa thể hiện được hết năng lực vốn có của các tuyển thủ Việt Nam. Khâu bắt bước 1 khá chệch choạc, cây chuyền 2 Lâm Oanh loay hoay trong việc tổ chức lối đánh cho đồng đội, còn các mũi tấn công Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Như Quỳnh... đều để đối phương dễ dàng bắt bài và kiềm toả hướng đánh.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh (số 16) chơi ấn tượng trong trận ra quân gặp đội tuyển Ba Lan

Như đã thông tin từ trước, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh rằng Kenya chưa tung ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời lối chơi chỉ mang tính chất thăm dò đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu diễn ra hồi giữa tháng 8 tại Hà Nội. Đến giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới tại Thái Lan, nhà vô địch của châu Phi mới phô diễn hết khả năng của họ; thậm chí lối chơi phòng thủ kiên cường của Kenya khiến các tay đập hàng đầu thế giới như Ba Lan (hạng 3 thế giới) và Đức (hạng 11 thế giới) cũng từng đánh giá là khó chịu và khiến họ gặp rất nhiều khó khăn mới tìm được cách xuyên phá.

Cũng để thua Ba Lan và Đức với tỷ số 1-3 và 0-3 giống như đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên các tay đập Kenya rốt cuộc lại tìm được chiến thắng duy nhất ở sân chơi thế giới năm nay, để xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng G.

Trong khi đó, thầy trò đội tuyển Việt Nam không thể tạo thêm dấu ấn lịch sử với 1 chiến thắng ở giải đấu khốc liệt nhất của làng bóng chuyền nữ thế giới. Chia tay giải với 3 trận toàn thua, bóng chuyền nữ Việt Nam trên thực tế đã có màn thể hiện chấp nhận được. Những bài học kinh nghiệm khi so tài với các trường phái bóng chuyền khác nhau trên thế giới sẽ giúp các cô gái Việt Nam tự tin và biết cách xử lý tốt hơn khi tham gia tranh tài ở các giải đấu đẳng cấp châu lục và thế giới tiếp theo.

PHƯƠNG MINH