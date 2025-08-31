Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa tìm được địa điểm tập huấn tại Nhật Bản

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa tìm được điểm tập huấn tại Nhật Bản để phù hợp cho chương trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được lên kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: FIVB

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP: “Chúng tôi và ban huấn luyện xây dựng kế hoạch dự kiến chọn Nhật Bản làm điểm tập huấn khi hội quân giai đoạn thứ 2. Tuy nhiên vào lúc này, việc chọn điểm tập luyện phù hợp đang thực hiện. Một số điểm tập luyện đã được Liên đoàn liên hệ nhưng không được do thời điểm tháng 10 và tháng 11 các đội bóng tại Nhật Bản đang thi đấu giải vô địch quốc gia nên họ không thể bố trí việc tập huấn. Có thể, đội bóng sẽ tìm điểm tập huấn tại Tokyo (Nhật Bản) để liên hệ”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn giai đoạn thứ nhất từ 15-4 tại Quảng Ninh. Trong thời gian tập luyện, thi đấu chuyên môn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tập ở nhiều địa điểm gồm Quảng Ninh, Đông Anh (Hà Nội), Tam Đảo (Phú Thọ), Vĩnh Phúc (Phú Thọ). Thành viên đội tuyển đã kết thúc tập huấn, thi đấu giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến tập huấn giai đoạn thứ 2 vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chờ đợi quyết định về điểm tập huấn cụ thể để có phương án chuẩn bị chuyên môn.

Tháng 5 năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng tài trợ riêng biệt với 1 đơn vị đồng hành. Chính vì thế, kinh phí tập huấn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đảm bảo.

Trong 3 năm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn nhiều giai đoạn để làm các nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, chưa giai đoạn tập huấn nào thực hiện ở nước ngoài. Đội tuyển chỉ tập luyện trong nước.

Qua tìm hiểu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ nỗ lực tìm điểm tập huấn tại Nhật Bản và sớm ra quyết định. Trong trường hợp các điểm tập luyện tại Nhật Bản không ổn thỏa, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ chọn phương án cử đội tuyển tập tại một quốc gia khác. Năm nay, lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chuyên gia thể lực người Australia Karl Lim tham gia ban huấn luyện. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang muốn làm mới hơn về chương trình tập huấn dành cho các cầu thủ trọng điểm.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi ông rất muốn cầu thủ được cơ hội tập huấn và thi đấu cọ xát với đối thủ ở nước ngoài để tăng cường thêm chuyên môn. Trước khi sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đấu giao hữu với đội Tây Ban Nha và Kenya trong giai đoạn tập luyện ở Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN