Chuyên gia thể lực bóng chuyền Karl Lim về nước

Chuyên gia thể lực Karl Lim của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại Australia sau khi kết thúc giải vô địch thế giới 2025.

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 10. Ảnh: VFV

Ngày 28-8, chuyên gia thể lực Karl Lim trở lại Australia thay vì về Việt Nam cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi kết thúc giải vô địch thế giới 2025.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết vị chuyên gia thể lực này chỉ tạm chia tay thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Dự kiến, ông Karl Lim trở lại Việt Nam cuối tháng 10 khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân giai đoạn 2.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chuyên thể lực người nước ngoài làm công tác huấn luyện. Chương trình của ông Karl Lim tại Việt Nam là sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Theo đó, ông Karl Lim được xây dựng kế hoạch làm việc 6 tháng cùng bóng chuyền nữ Việt Nam. Do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 giai đoạn tập huấn chuyên môn nên chuyên gia người Australia này phân bổ thời gian phù hợp kết hợp làm việc cùng ban huấn luyện.

Khi trở lại Việt Nam vào cuối tháng 10, ông Karl Lim sẽ bắt tay vào chuẩn bị thể lực để cầu thủ Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33-2025.

Trong quá trình làm việc vừa qua, các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực gia tăng thể lực từ bài tập của ông Karl Lim. Chuyên gia này đã tham gia AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, SEA V.League 2025, giải vô địch thế giới 2025 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN