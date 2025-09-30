Đội nữ Ninh Bình sẽ không đăng ký Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Cầu thủ Bích Tuyền gần như không có trong danh sách 14 VĐV chính thức của đội Ninh Bình tại giai đoạn 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình có phương án gần như chắc chắn không đăng ký cầu thủ Bích Tuyền ở danh sách 14 VĐV chính thức. Thay vào đó, tay đập giữ vai trò trợ lý trong ban huấn luyện tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Giải sẽ khởi tranh ngày 7-10.

Bích Tuyền đã tập luyện thời gian qua. Tuy nhiên, theo tìm hiểu một trong những yếu tố khiến cầu thủ phải cân nhắc không thể thi đấu do cơ bụng bị đau. Đây là chấn thương mà Bích Tuyền từng gặp phải trước đây. Cầu thủ không đạt thể lực tốt nhất lúc này.

HLV Thái Thanh Tùng sẽ đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức tại phiên họp kỹ thuật trước khi giải khởi tranh. Cuộc họp tổ chức ngày 6-10 ở Ninh Bình. Bích Tuyền đã thi đấu cả 5 trận tại giai đoạn thứ nhất (tháng 4) cùng đội Ninh Bình và giúp đội bóng toàn thắng. Hiện tại, đội nữ Ninh Bình đang đứng đầu nội dung nữ. Dẫu vậy, họ còn 2 trận quyết định ở vòng bảng giai đoạn 2 gặp Binh chủng Thông Tin và TPHCM.

Trong trường hợp Bích Tuyền không ra sân thi đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, người hâm mộ sẽ lo lắng về khả năng khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của cầu thủ này. Bởi vì, giải đấu là cơ sở chuyên môn để HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chọn VĐV tập trung tại giai đoạn thứ 2.

Nếu Bích Tuyền không thi đấu, ban huấn luyện sẽ khó đánh giá phong độ của cầu thủ này. Giai đoạn thứ 2 của đợt tập huấn dự kiến trở lại vào cuối tháng 10. Trong giai đoạn đầu tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Bích Tuyền đã tham dự AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025. Cô không góp mặt giải vô địch thế giới 2025. Hiện tại, Bích Tuyền là 1 trong những cầu thủ thi đấu vị trí đối chuyền xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN