Đối chuyền Bích Tuyền tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Bích Tuyền (10) đủ điều kiện tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bích Tuyền đủ điều kiện thi đấu giai đoạn 2

Hiện tại, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đang tập luyện cùng đội nữ Ninh Bình chuẩn bị giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Qua tìm hiểu, Bích Tuyền được đơn vị chủ quản đăng ký trong danh sách sơ bộ tham dự giải đấu sẽ khởi tranh ngày 7-10 sắp tới.

Vừa qua, Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan.

Có không ít ý kiến nghi ngại liệu trường hợp này vướng vào quy định tại Điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 về việc yêu cầu VĐV phải tuân thủ nghĩa vụ quốc gia hay không. Nội dung được ghi trong Điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 là: “VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam; hoặc câu lạc bộ không cho VĐV tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Trao đổi cùng SGGP ngày 19-9, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phân tích: “Cầu thủ Bích Tuyền không vướng quy định này. Bởi vì cầu thủ đã thực hiện nghĩa vụ quốc gia khi được tập trung. Việc không tham dự giải vô địch thế giới 2025 đã được Bích Tuyền báo cáo tới Ban huấn luyện và Ban huấn luyện xem xét rồi đề xuất Liên đoàn đồng ý cho VĐV không tham dự giải trên. Do vậy, trường hợp này vẫn được tham dự giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nếu đơn vị chủ quản đăng ký”. Bích Tuyền không gặp kỷ luật trong thời điểm hiện tại do đó cầu thủ vẫn tham dự giải đấu mà không trở ngại.

Đội Ninh Bình đang giữ vị trí dẫn đầu bảng nữ với 5 trận toàn thắng. Đội này là chủ nhà giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025 và hiện tại Bích Tuyền giữ vai trò đội trưởng đội nữ Ninh Bình. Trong giai đoạn đầu tập trung đội tuyển quốc gia, Bích Tuyền đã tham dự giải AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025.

Không kiểm tra giới tính cầu thủ tại giai đoạn 2

Các cầu thủ tham dự nội dung nữ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chắc chắn không thực hiện kiểm tra giới tính VĐV tại nội dung nữ ở giai đoạn 2 sẽ diễn ra tới đây.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định: “Điều này đã được quyết định tại Hội nghị Ban chấp hành vào ngày 11-9. Chúng tôi đã thông báo cụ thể việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Liên đoàn bóng chuyền thế giới - FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026”.

Như vậy có thể hiểu, việc kiểm tra giới tính VĐV tham dự nội dung nữ (có thể) chỉ bắt đầu từ năm 2026. Điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 không quy định việc kiểm tra giới tính cầu thủ tham dự nội dung nữ. Do vậy Ban tổ chức không thực hiện kể cả khi có ý kiến từ các đội tại phiên họp kỹ thuật trước giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Dự kiến, phiên họp kỹ thuật tổ chức ngày 6-10.

Theo quy định, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 14 cầu thủ. Trong đó mỗi đội có quyền đăng ký tối đa 2 ngoại binh nhưng chỉ được đưa ra sân 1 ngoại binh ở mọi thời điểm.

MINH CHIẾN