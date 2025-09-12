Cần giữ niềm tin cho VĐV bóng chuyền

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền quyết định tiến tới sẽ kiểm tra giới tính VĐV nếu xảy ra nghi vấn trong thời gian tới. Nhưng ở một góc độ nào đó các xử lý vẫn cần sự nhân văn…

Cầu thủ Đặng Thị Hồng sẽ gặp áp lực tâm lý trước quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công luận và giới chuyên môn đang quan tâm trước sự việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiến tới không cho phép cầu thủ Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và các giải thuộc hệ thống chính thức từ năm tới.

Bất luận thế nào, nội dung về yêu cầu không cho phép 1 cầu thủ (có thể là Đặng Thị Hồng hay VĐV bất kỳ) đã được nhà quản lý Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra làm việc. Nhiều người hiểu, quyết định của Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có sau khi xảy ra “sự cố” của đội tuyển U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới 2025.

Nhưng ở góc độ nhân văn, nhiều người mong muốn cách xử lý phải thuận tình sẽ giúp VĐV yên tâm hơn vào sự nghiệp. Cầu thủ Đặng Thị Hồng chỉ là một trường hợp được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra ra quyết định quan trọng. Tuy nhiên ít người hiểu rằng, phía sau mỗi cầu thủ còn cuộc sống của họ và như người thân, gia đình chịu áp lực trước xã hội trong quãng thời gian tiếp theo.

Cầu thủ có thể không được thi đấu. Vậy nhưng, nếu nhận một quyết định nhanh chóng, họ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và khó khăn để định hướng cuộc sống giai đoạn tiếp theo. Điều quan trọng, xã hội đưa ra các ý kiến trái chiều vì thế bản thân cầu thủ mất niềm tin vào thể thao và nhà quản lý. Cầu thủ cũng cần được bảo vệ quyền lợi cho mình theo các quy định.

Hiện tại, một số Liên đoàn thể thao thế giới bắt đầu thực hiện việc kiểm tra giới tính VĐV tham dự hạng mục nữ tại các giải thi đấu chính thức được tổ chức. Để đi tới điều này, các bộ phận về pháp lý phải lấy ý kiến theo thực tiễn kỹ càng rồi có hướng dẫn để dần áp dụng thực tế.

Thể thao luôn cần sự công bằng. Đây là điều quy định rõ trong điều lệ tổ chức tất cả Liên đoàn thể thao các môn. Khi xảy ra những tranh cãi, việc xử lý cần sự hài hòa. Trong thông báo đưa ra tại thời điểm đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam tham dự giải vô địch U21 thế giới 2025 ở Indonesia (tháng 7-2025), FIVB rất kín kẽ không chỉ đích danh VĐV nào của chúng ta là người không đủ điều kiện thi đấu theo điều khoản quy định. Đó là sự chuyên nghiệp và có giá trị nhân văn đúng tinh thần thể thao. Dẫu vậy, danh tính cụ thể của VĐV lại xuất hiện trước công luận trong nước.

Nhiều VĐV sẽ hướng đến sự nghiệp làm HLV sau khi giải nghệ. Đồng thời, với những con người có chuyên môn, đơn vị chủ quản sẽ tạo công ăn việc làm tiếp tục với sự nghiệp làm chuyên môn thể thao. Cầu thủ Đặng Thị Hồng từng mong muốn như vậy. Thế nhưng, nếu VĐV bị mất phương hướng trước quyết định bất chợt, dễ xảy ra tác động tâm lý làm họ từ bỏ thể thao mãi mãi. Và như thế, nhà quản lý suy nghĩ điều đó thật sự công bằng (fair-play) hay chưa.

Hiện tại, cầu thủ Đặng Thị Hồng do thể thao Thái Nguyên quản lý.

MINH CHIẾN