HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đăng ký Bích Tuyền trong danh sách sơ bộ tham dự SEA Games 33

Bích Tuyền là cầu thủ đã được đăng ký trong danh sách làm thẻ tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Theo quy định các quốc gia phải đăng ký danh sách sơ bộ với chủ nhà Thái Lan để làm thẻ vận động viên đúng quy định. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho SGGP biết ngày 20-9: “Cầu thủ Bích Tuyền là một trong các VĐV được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ đã đăng ký sơ bộ tham dự SEA Games 33-2025 từ trước. Tuy nhiên, danh sách chính thức chưa quyết định. Tới sát thời điểm tham dự SEA Games 33-2025, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ đăng ký chính thức”. Như vậy, Bích Tuyền vẫn là cầu thủ dự kiến chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Trong các lần chuẩn bị SEA Games trước đây, môn bóng chuyền cũng chỉ rút gọn danh sách VĐV chính thức vào thời điểm trước khi lên đường thi đấu.

Hiện tại, danh sách các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam giai đoạn thứ 2 chưa được xây dựng. Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam (trong nhà) đã tập huấn, làm nhiệm vụ quốc tế và kết thúc giai đoạn đầu tiên. Các đội trở lại giai đoạn tập huấn thứ 2 khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2025. Dự kiến, thời điểm tập huấn vào cuối tháng 10.

20 cầu thủ nữ và 16 cầu thủ nam từng tập huấn đội tuyển bóng chuyền quốc gia giai đoạn thứ nhất đã trở lại đội bóng chủ quản tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Trong đó có Bích Tuyền.

Bích Tuyền đang được giới truyền thông chú ý sau khi cô quyết định xin rút lui không tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan vừa qua.

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, Cục TDTT Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung môn bóng chuyền tại SEA Games 33-2025 gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ (bãi biển).

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có thông báo: “Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT Việt Nam”.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 dự kiến tiến hành tranh tài các nội dung bóng chuyền bãi biển từ ngày 12-12 đến 19-12 với điểm đấu tại thành phố Pattaya (Chonburi) của Thái Lan. Nội dung bóng chuyền trong nhà dự kiến diễn ra từ ngày 10-12 tới 19-12 tại nhà thi đấu ở Bangkok (Thái Lan). Địa điểm tổ chức môn bóng chuyền trong nhà là nơi đã đăng cai giải vô địch nữ thế giới 2025.

MINH CHIẾN