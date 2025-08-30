Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại tập luyện cùng đội Ninh Bình trước vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền đã trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản Ninh Bình chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Bích Tuyền đang tập chuyên môn cùng đội nữ Ninh Bình chuẩn bị tham dự giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Thái Thanh Tùng đã trao đổi cùng SGGP ngày 30-8: “Hiện tại cầu thủ Bích Tuyền đã trở lại tập luyện cùng đội bóng. Chúng tôi đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025. Bích Tuyền đang có tinh thần ổn định để tập luyện chuyên môn”.

Giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 10-10 tới 19-10. Các đội sẽ thi đấu những lượt trận còn lại của vòng bảng để tranh suất tham dự vòng chung kết cũng như lượt đấu giành vé trụ hạng.

Kết thúc giai đoạn thứ nhất, mỗi đội nam, nữ đã đấu 5 trận. Với nội dung nữ, 4 đội tạm dẫn đầu là Ninh Bình (thắng 5 trận), VTV Bình Điền Long An (thắng 4, thua 1), Binh chủng Thông tin (thắng 3, thua 2), Ngân hàng Công Thương (thắng 3, thua 2).

Cầu thủ Bích Tuyền là tay đập chủ lực của đội nữ Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuyển thủ này đã không tham dự giải vô địch thế giới 2025 vừa qua.

Sau khi kết thúc giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hết nhiệm vụ tập huấn giai đoạn đầu của năm 2025. 13 tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy đã trở lại đội bóng chủ quản tiếp tục tập luyện để tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Trong số này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ không thi đấu tại Ninh Bình do sang Nhật Bản.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết sau giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thực hiện đợt tập huấn thứ 2 và dự kiến sẽ ra nước ngoài rèn chuyên môn.

Các đội bóng nữ tham dự giải vô địch quốc gia 2025 gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Hóa chất Đức Giang lào cai, Hưng Yên, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương và TPHCM.

