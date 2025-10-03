Vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025: 8 đội nam tranh chấp ngôi vương

Đội Công an TPHCM đang dẫn đầu bảng nam sau giai đoạn 1 và có nhiều cơ hội đạt kết quả cao tại giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Còn 5 ngày nữa, giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 chính thức khai màn tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Vào lúc này, Tất cả các đội đã có mặt tại Ninh Bình tập luyện trước khi ra thi đấu chính thức. Giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh thành tích của 8 đội bóng nam sẽ quyết liệt bởi từng HLV trưởng đang tính toán kỹ lưỡng chuyên môn và tìm được ngoại binh phù hợp.

Người trong giới bóng chuyền tin rằng đội nam Công an TPHCM có ưu thế nhất trong hành trình tiến đến ngôi vô địch. Tại giai đoạn 2, đội bóng tiếp tục có sự trở lại của chủ công ngoại binh Kubiak (Ba Lan). Ngoài ra, HLV trưởng Dương Tấn Vinh vừa bổ sung thêm tuyển thủ quốc gia CH Séc Martin Licek. Tay đập vừa thi đấu giải vô địch thế giới 2025 ở Philippines. Chắc chắn, đây sẽ là 2 mũi đánh lợi hại để đội bóng này kỳ vọng giành điểm số ở những trận còn lại giai đoạn 2. Hiện tại, đội Công an TP Hồ Chí Minh tạm đứng đầu bảng nam với thành tích 5 trận thắng và gần như giữ 1 suất vào vòng chung kết. “Chúng tôi vẫn thận trọng ở các trận đấu còn lại tại vòng bảng giai đoạn 2. Đội bóng đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất”, HLV Dương Tấn Vinh từng trao đổi.

Với các đội Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng hay Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình, sự chuẩn bị đang diễn ra tích cực. Mỗi đội đều sở hữu 1 ngoại binh tới thời điểm hiện tại. Tại giai đoạn thứ nhất, HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) đã có 2 tay đập người Cuba trong đội hình.

Tuy nhiên trong giai đoạn 2, đội bóng mới bổ sung 1 ngoại binh là tuyển thủ Rivan (Indonesia). Qua các buổi tập chiến thuật, Rivan cho thấy sự hòa hợp lối chơi của đội bóng áo lính. Trong khi đó, HLV Trần Đình Tiền và cầu thủ Biên Phòng MB rất thận trọng dù đội bóng đã có 5 trận thắng tại giai đoạn thứ nhất. Bởi lẽ, các nhà đương kim vô địch quốc gia sẽ gặp 2 đối thủ mạnh là Công an TPHCM và Ninh Bình tại 2 trận còn lại vòng bảng giai đoạn 2. Ngoài chủ công Jakkrit (Thái Lan), đội Biên Phòng MB tin vào sự ổn định chuyên môn của dàn nội binh là Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Văn Duy, Thế Khải, Anh Tuấn, Văn Sang, Văn Hiệp để đạt kết quả tốt nhất tại giai đoạn 2.

Đội đương kim á quân S.Khánh Hòa vừa có chiến thắng tại Vĩnh Long trước khi tham dự giai đoạn 2 ở Ninh Bình. Ảnh: VĂN KIỀU

Hiện tại, các đội Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và Ninh Bình đang tập trung chuẩn bị chuyên môn để tìm cơ hội giành suất vào vòng chung kết sau vòng bảng giai đoạn 2. HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) đã thuê chủ công quốc tịch Cuba Yaisel Punales Mendieta tăng cường sức mạnh tấn công. Đội chủ nhà của giai đoạn 2 có thể tự quyết suất vào vòng chung kết nếu giành kết quả tốt trong 2 trận còn vòng bảng trước đối thủ Biên Phòng MB và Tây Ninh.

Ở sự chuẩn bị của mình, HLV trưởng Ngô Văn Kiều muốn cầu thủ Sanest Khánh Hòa phải đạt sự tập trung cao độ nhất. Mũi tấn công Federico Pereyra (Argentina) là sự bổ sung quan trọng mà đội bóng phố biển đã có. Ngoài ra, chủ công tuyển thủ quốc gia Dương Văn Tiên được chờ đợi thi đấu hiệu quả trong các trận quyết định còn lại. Nếu giành chiến thắng 2 trận còn lại vòng bảng trước Thể Công Tân Cảng và Đà Nẵng, đội Sanest Khánh Hòa sẽ có suất vào vòng chung kết.

Hiện lúc này, 2 đội Hà Nội và Tây Ninh tập trung cho mục tiêu trụ hạng do không có kết quả khả quan ở giai đoạn thứ nhất. Ngoại binh Kuon Mom (Campuchia) đã làm quen cùng đội hình Hà Nội khi đang tập luyện tại Ninh Bình còn chủ công Anurak Phanram (Thái Lan) đã thi đấu cùng Tây Ninh tại cúp bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2025. Từng ngoại binh này có thế mạnh của mình.

Sau nhiều năm, đội nam Hà Nội đã thuê ngoại binh là chủ công Kuon Mom. Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) và Phạm Phước Tiến (Tây Ninh) tin ở các cầu thủ là sự hòa hợp lối chơi với đồng đội. “Năm nay cuộc cạnh tranh ngôi vô địch đã sớm dự báo sẽ hấp dẫn bởi vì nhiều đội nhóm đầu đang chuẩn bị tích cực và nhóm tranh trụ hạng cũng phải thận trọng ở từng trận đấu còn lại trong vòng bảng”, giám sát chuyên môn – ông Nguyễn Xuân Anh bày tỏ.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7-10 đến ngày 16-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN