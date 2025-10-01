Chủ công Assanaphan ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng chuyền Hà Tĩnh

Chủ công Assanaphan trở lại khoác áo đội Hà Tĩnh vào tháng 10 này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Assanaphan Chantajorn đã đạt thỏa thuận trở thành ngoại binh của đội nam Hà Tĩnh tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025.

“Chúng tôi có thêm sự bổ sung Assanaphan Chantajorn. Cầu thủ này từng thi đấu với đội bóng nên quen thuộc với Hà Tĩnh. Rất hy vọng, Assanaphan Chantajorn sẽ mang lại sức mạnh tốt nhất cho đội bóng tại vòng chung kết năm nay để hướng đến giành thành tích cao nhất”, HLV Trần Đăng Thành của đội Hà Tĩnh trao đổi cùng SGGP ngày 1-10.

Theo tìm hiểu, Assanaphan Chantajorn sẽ sang Việt Nam ngày 6-10 sau đó tập luyện cùng đội Hà Tĩnh để sẵn sàng thi đấu vòng chung kết giải hạng A năm nay. Hà Tĩnh đã được lựa chọn là chủ nhà của vòng chung kết giải. Mục tiêu của thầy trò HLV Trần Đăng Thành là vào trận chung kết và giành quyền thăng hạng.

Năm ngoái, Hà Tĩnh nỗ lực thi đấu tuy nhiên không đạt kết quả tốt phải rớt hạng. Tại giải hạng A toàn quốc năm nay, đội bóng này đã chơi ổn định từ vòng loại để giành suất vào vòng chung kết. Hiện tại, 2 tay đập chủ lực Đinh Văn Phương và Trần Đức Hạnh của đội nam Hà Tĩnh đang khoác áo thi đấu cho đội Ninh Bình tại giải vô địch quốc gia 2025. Kết thúc giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, các cầu thủ trở lại Hà Tĩnh tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc cùng đội nhà.

Năm 2023, Assanaphan Chantajorn đã khoác áo đội Hà Tĩnh thi đấu 2 vòng của giải vô địch quốc gia. Kết thúc năm đó, đội Hà Tĩnh đứng hạng 4 toàn quốc. Assanaphan Chantajorn từng là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Tay đập này thi đấu sở trường vị trí chủ công, có khả năng bật đà tấn công là 3m25. Assanaphan Chantajorn có chiều cao 1m91.

Kết quả, vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 tổ chức từ ngày 23-10 tới 2-11. Các đội nam được xác định tham dự vòng chung kết gồm Hà Tĩnh, Vĩnh Long, VLXD Bình Dương, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3, Quảng Nam, TPHCM.

MINH CHIẾN