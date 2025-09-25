Phụ công Bùi Thị Ngà không tham dự vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Bùi Thị Ngà không tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: D.P

Đội Binh chủng Thông tin tiếp tục không có sự phục vụ của cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Ngà. Tay đập này không đạt được sức khỏe tốt nhất thời gian qua, do vậy ban huấn luyện đội bóng áo lính không đăng ký Bùi Thị Ngà thi đấu.

Tại giai đoạn thứ nhất, Bùi Thị Ngà đã nằm trong danh sách sơ bộ để đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, cô không có thể trạng tốt nhất. Vì vậy, đội Binh chủng Thông tin để dành cầu thủ này cho giai đoạn 2. Trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn 2, cựu phụ công này không tham gia chương trình tập huấn ở Thượng Hải (Trung Quốc). HLV Phạm Văn Long đã cho biết, ông sẽ tính phương án nhân sự khác ở vị trí phụ công và Bùi Thị Ngà không thi đấu.

Trước khi nghỉ thi đấu do chấn thương sau đó lập gia đình và sinh em bé, Bùi Thị Ngà là phụ công có chuyên môn tốt giữ vị trí chủ chốt trong đội hình Binh chủng Thông tin. Tay đập sở hữu chiều cao 1m86 nên có khả năng bám chắn trên lưới hiệu quả. Cầu thủ từng là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30 năm 2019. Năm nay, Bùi Thị Ngà đã bước vào tuổi 31.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 7-10 đến 16-10 ở Ninh Bình. Đội Binh chủng Thông tin tạm đứng thứ 3 nội dung nữ với 3 trận thắng, 2 trận thua. Đội bóng này đã kết thúc tập huấn ở Trung Quốc và dự kiến tới Ninh Bình vào đầu tháng 10. Ngoài ra, đội bóng này đã chính thức có chủ công tuyển thủ đội tuyển Nga Irina Voronkova vào ngày 24-9. Tay đập đã có mặt tại Việt Nam, bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới.

MINH CHIẾN